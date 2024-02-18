В Башкирии общественники оценили работу двух мусоросортировочных комплексов

Представителям общественности показали работу самых современных крупных комплексов в регионе по сортировке отходов. Технологии, используемые на мусоросортировочных комплексах, позволяют до 10 раз уменьшить объём захоронения отходов. Из общей массы отходов извлекаются более 30 полезных фракций. Вторсырьё направляется на переработку. Несортируемые отходы прессуются на высокотехнологичном оборудовании, размещаются на полигоне в Ишимбайском районе слоями.



– Чтобы развеять сомнения и ответить на вопросы, возникающие у кигинцев, вместе с активистами деревни Кургашево мы выехали в города Ишимбай и Стерлитамак, где уже несколько лет функционируют подобные комплексы. Пока мы не увидим полный проект нашего мусоросортировочного комплекса сомнения будут. Понятно, что и мусора у нас столько нет, как в Ишимбае или Стерлитамаке. Нашей главной задачей было понять, по какому пути мы пойдем. Опасения жителей в основном связаны с запахом, который может быть вызван скоплением мусора. Но судя по данным предприятиям, весь объем поступающего мусора перерабатывается буквально за день. Сейчас мы готовимся к общественным слушаниям. Без общественных слушаний производство ввести невозможно, - отметила глава администрации Кигинского района Зухра Гордиенко.



Мусороперерабатывающая компания заявила о планах построить в Кигинском районе многофункциональный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами. Проект предусматривает строительство мусоросортировочной станции, участка биокомпостирования, участка производства RDF-топлива и полигона ТКО. Современное производство предполагает разделение мусора на 48 фракций. Данный объект не является объектом мусоросжигания. На предприятии будет создано порядка 70 рабочих мест.



По словам заместителя министра природопользования и экологии Башкортостана Шамиля Фаррахова, на встрече общественники лично убедились в эффективности процесса сортировки твердых коммунальных отходов, в строгом соблюдении схемы захоронения брикетированных отходов, а также познакомились с мероприятиями, которые проводятся на объекте с целью контроля и предотвращения воздействия на окружающую среду.

Источник: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан