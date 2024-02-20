Башкирия признана регионом этнокультурного туризма, турмаршрутов и экскурсионных программ по версии Russian Travel Awards

– Туристическая привлекательность нашей республики обусловлена многими факторами: богатой культурой и традициями, природными достопримечательностями, национальной кухней, масштабными событийными мероприятиями. Достижения республики в туристической отрасли – это сотни новых туристических объектов и маршрутов, активное развитие индустрии гостеприимства. Таких результатов удалось добиться, в том числе и благодаря реализации в регионе национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», – прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Реализацией туристических проектов в регионе занимаются АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан», Геопарки «Янган-Тау» и «Торатау» и около 70 туроператоров.

– Если пять лет назад наша республика не могла и мечтать о победе в туристических конкурсах, то сегодня становится признанным игроком в туризме и возглавляет рейтинги. Факторы конкурентоспособности просты и понятны: это и природа, и башкирское гостеприимство, и уникальный местный колорит, а также системная и вдумчивая работа. Здесь огромная заслуга Минтуризма республики, Министерства внешних связей и конгрессной деятельности, Центра развития туризма РБ. Но самое главное - руководства региона в лице Главы Радия Хабирова, – отметил заместитель директора АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Артур Идельбаев.

Источник: Правительство РБ