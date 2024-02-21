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21 Февраля , 11:00

В Башкирии впервые реализовали возможность онлайн-голосований дачников

В Республике Башкортостан в цифровую систему «Мой Сад – Башкортостан» внедрили новый модуль для проведения общих собраний и голосований садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Члены СНТ и собственники земельных участков смогут принимать участие в решении проблем садовых товариществ дистанционно. Создание и развитие региональных цифровых систем соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика РФ».

В Башкирии впервые реализовали возможность онлайн-голосований дачников
В Башкирии впервые реализовали возможность онлайн-голосований дачников
– Мы поставили цель благоустроить наши садовые товарищества – качественно и за короткие сроки. В решении этой задачи сложно переоценить роль государственной информационной системы (ГИС) «Мой Сад – Башкортостан». Возможность быстро получать нужную и точную информацию о деятельности СНТ, а теперь и проводить онлайн-голосования дачников – это только часть преимуществ от её использования. Отрадно, что именно у нас в республике разработали и запустили такую систему, аналогов которой, нет ни в одном другом регионе, - подчеркнул заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. 

– Новый модуль для проведения голосований и общих собраний дополнил цифровую систему «Мой Сад» прозрачным, безопасным и удобным механизмом обратной связи от дачников. Теперь участники садоводческих товариществ смогут удаленно, с помощью мобильных устройств принимать решения об использовании имущества СНТ, предоставления его в аренду, инфраструктурном развитии: газ свет, вода, связь, собирать согласия собственников для открытия точек торговли или других необходимых для развития СНТ решений, – сообщил министр цифрового развития государственного управления Башкортостана Геннадий Разумикин.

В Республике Башкортостан с декабря 2023 года проходит опытная эксплуатация государственной информационной системы «Мой сад – Башкортостан», к тестированию которой присоединились 220 садовых СНТ. Инициатором создания системы выступило Министерство сельского хозяйства республики по многочисленным просьбам представителей СНТ. В течение двух месяцев председатели СНТ подключались к информсистеме и тестировали модули «Объекты недвижимости» и «Лицевые счета и начисления». Сегодня система дает возможность провести тестовые голосования дистанционно.

После представления государственной информационной системы «Мой Сад – Башкортостан» экспертному сообществу в дни проведения форума «SMART-Садовод» в Уфе 2-3 марта 2024 года система будет постепенно внедряться в СНТ региона. Преимуществом внедрения системы «Мой сад» для председателей СНТ станет автоматизация жизнедеятельности всех направлений, для садоводов – возможность получения информации о деятельности своего СНТ.
 
Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан 
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Теги:"нацпроекты"
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