В 2023 году общая сумма федеральной поддержки предпринимательства в Башкирии составила 1,1 млрд рублей

– Башкортостан по объему федеральной поддержки бизнеса в рамках нацпроекта вошел в пятерку регионов в Российской Федерации и стал вторым в Приволжском федеральном округе. Во многом благодаря выделенным средствам республика достигла хороших показателей в сфере МСП. В первую очередь у нас отмечается стабильный рост количества предпринимателей и самозанятых, – отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

В итоговой коллегии примут участие представители федеральных и региональных министерств и ведомств, инфраструктуры поддержки МСП, депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Государственного Собрания-Курултая Республики, бизнес-шерифы и предприниматели региона.

В ходе заседания также будут намечены перспективы деятельности и задачи ведомства на 2024 год. В завершение мероприятия состоится вручение наград за вклад в развитие сферы предпринимательства и туризма.

Начало мероприятия в 11:00, место проведения: г. Уфа, ул. З. Валиди, д. 2, Конгресс-холл «Торатау», большой зал, -1 этаж.

Трансляция заседания будет доступна по ссылке.

Источник: Правительство РБ