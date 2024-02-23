В Башкирии появится «Фабрика логистических процессов»

– Необходимость создания данного тренинга обусловлена тем, что оптимизация логистики, складских помещений и транспортировки является насущной потребностью для многих предприятий. Так что это будет уникальная возможность для участников нацпроекта повысить свою конкурентоспособность за счет внедрения передовых инструментов логистики, – рассказал первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Айрат Фахретдинов.





Практический тренинг на «Фабрике логистических процессов» будет включать три игровых раунда. Участники должны будут отгрузить определенное количество товаров со склада и достичь следующих показателей:





Операционных:

– Выполнение заказов клиентов в срок;

– Увеличение оборачиваемости запасов на складе;

– Увеличение выработки на одного сотрудника;

– Повышение эффективности использования складских помещений;

– Снижение времени протекания процесса;

– Снижение количества перемещений сотрудников и документов.





Экономических:

– Минимальная себестоимость логистических процессов;

– Получение максимальной прибыли предприятием.





Сотрудники, прошедшие обучение на «Фабрике логистических процессов», получат ценные знания и навыки, которые позволят им стать активными агентами внедрения инструментов логистики на своих предприятиях. По итогам обучения они смогут разработать такие проекты на своих предприятиях.

Источник: Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан