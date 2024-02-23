-16 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
23 Февраля , 16:10

В Башкирии появится «Фабрика логистических процессов»

В рамках национального проекта «Производительность труда» в Башкортостане с 2019 года успешно функционирует интерактивная площадка «Фабрика процессов». Порядка 1300 сотрудников предприятий республики получили возможность обучиться на оборудованной площадке Регионального центра компетенций республики тренингам «Фабрика производственных процессов» и «Фабрика офисных процессов». В текущем году в арсенале обучающих программ появится «Фабрика логистических процессов». 

В Башкирии появится «Фабрика логистических процессов»
В Башкирии появится «Фабрика логистических процессов»
– Необходимость создания данного тренинга обусловлена тем, что оптимизация логистики, складских помещений и транспортировки является насущной потребностью для многих предприятий. Так что это будет уникальная возможность для участников нацпроекта повысить свою конкурентоспособность за счет внедрения передовых инструментов логистики, –  рассказал первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Айрат Фахретдинов. 

Практический тренинг на «Фабрике логистических процессов» будет включать три игровых раунда. Участники должны будут отгрузить определенное количество товаров со склада и достичь следующих показателей: 

Операционных:
 – Выполнение заказов клиентов в срок;
 – Увеличение оборачиваемости запасов на складе; 
– Увеличение выработки на одного сотрудника; 
– Повышение эффективности использования складских помещений;
– Снижение времени протекания процесса; 
– Снижение количества перемещений сотрудников и документов. 

Экономических:
– Минимальная себестоимость логистических процессов; 
– Получение максимальной прибыли предприятием. 

Сотрудники, прошедшие обучение на «Фабрике логистических процессов», получат ценные знания и навыки, которые позволят им стать активными агентами внедрения инструментов логистики на своих предприятиях. По итогам обучения они смогут разработать такие проекты на своих предприятиях. 
 
Источник: Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан
 
Автор:
Теги:"нацпроекты"
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru