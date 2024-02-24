Внешнеторговый оборот Башкирии с Объединенными Арабскими Эмиратами увеличился в 5,4 раза

– Объединенные Арабские Эмираты занимают 6-ое место в списке стран-партнеров Башкортостана по объему ВТО с долей 3,7% по результатам 2023 года. В сравнении с показателями за 2022 год страна поднялась в данном рейтинге на 20 позиций. Мы фиксируем увеличение объема экспорта в 5,7 раза из Башкортостана в Объединенные Арабские Эмираты по итогам прошедшего года. Мы и дальше планируем продолжить развивать внешнеэкономические связи со странами Азии, в том числе с ОАЭ, – отметил Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.





О позиции Объединенных Арабских Эмиратов в рейтинге стран-контрагентов региона и перспективных направлениях взаимодействия рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.





– За первые 9 месяцев 2023 года основу экспорта из Башкортостана в ОАЭ составили минеральные продукты (74,5%), прочие товары (15,3%), продукция химической промышленности (9,5%). В работе с данной страной перспективными направлениями по части экспорта из Башкортостана являются поставки пшеницы и меслина, турбореактивных и турбовинтовых двигателей, газовых турбин, яиц, жидкостных насосов, подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла, а также минеральных или химических удобрений, – поделилась Маргарита Болычева.





Также для предпринимателей, заинтересованных в развитии сотрудничества с ОАЭ, 28 февраля в 11:00 (московское время) пройдет вебинар, посвященный сертификации пищевой и косметической продукции, сертификату Халяль и защите бренда в Объединенных Арабских Эмиратах. На вебинаре участники обсудят стандартизацию и техническое регулирование, особенности получения сертификата Халяль, порядок сертификации пищевой, косметической, машиностроительной продукции, способы и особенности защиты бренда, систему нормативных актов и уполномоченных органов по оценке соответствия в целевой стране, а также опыт продвижения российского экспорта в ОАЭ, в частности поддержку со стороны АО «Российский экспортный центр» (АО «РЭЦ»).





Для участия в вебинаре необходимо до 27 февраля пройти регистрацию на сайте РЭЦ по ссылке – https://www.exportcenter.ru/events/ekspertnye-konsultatsii/602141/. Запись и материалы по консультации будут доступны всем зарегистрированным пользователям после проведения мероприятия. По всем вопросам участия в вебинаре можно обращаться в Центр экспертной поддержки по электронной почте – [email protected]

Источник: Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан