Благодаря программе «Пушкинская карта» молодежь из сёл Башкортостана повышает свой культурный уровень

Преподаватели музыкального отделения порадовали слушателей и поделились огромной любовью к музыке. Была представлена яркая концертная программа от классики до современных композиций, отвечающая запросам самой взыскательной публики. Концерт прошел на высоком профессиональном уровне. В ответ зрители продолжительными аплодисментами передавали свой восторг и восхищение каждому музыкальному выступлению.





Федеральная программа «Пушкинская карта» реализуется в России с 1 сентября 2021 года по инициативе Президента страны. Она направлена на социальную поддержку молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет и повышение доступности культурных мероприятий. С её помощью молодые люди получили возможность за государственный счёт приобретать билеты в театры, кинотеатры, музеи, концертные залы и другие учреждения культуры, которые являются участниками программы.





Благодаря программе старшеклассники из близлежащих школ Краснокамского района посетили не только концерты, но также выставки, мастер-классы и арт-встречи, проводимые преподавателями Детской школой искусств села Куяново. За время участия в программе коллективом было проведено 24 таких мероприятия, а посетило их 462 человека.

Источник: Администрация муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан