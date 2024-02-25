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25 Февраля , 19:55

Благодаря программе «Пушкинская карта» молодежь из сёл Башкортостана повышает свой культурный уровень

В рамках федеральной программы «Пушкинская карта» состоялся концерт преподавателей Детской школы искусств села Куяново Краснокамского района Республики Башкортостан «Прикоснись к искусству».

Благодаря программе «Пушкинская карта» молодежь из сёл Башкортостана повышает свой культурный уровень
Благодаря программе «Пушкинская карта» молодежь из сёл Башкортостана повышает свой культурный уровень
Преподаватели музыкального отделения порадовали слушателей и поделились огромной любовью к музыке. Была представлена яркая концертная программа от классики до современных композиций, отвечающая запросам самой взыскательной публики.  Концерт прошел на высоком профессиональном уровне. В ответ зрители продолжительными аплодисментами передавали свой восторг и восхищение каждому музыкальному выступлению.

Федеральная программа «Пушкинская карта» реализуется в России с 1 сентября 2021 года по инициативе Президента страны. Она направлена на социальную поддержку молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет и повышение доступности культурных мероприятий. С её помощью молодые люди получили возможность за государственный счёт приобретать билеты в театры, кинотеатры, музеи, концертные залы и другие учреждения культуры, которые являются участниками программы.

Благодаря программе старшеклассники из близлежащих школ Краснокамского района посетили не только концерты, но также выставки, мастер-классы и арт-встречи, проводимые преподавателями Детской школой искусств села Куяново. За время участия в программе коллективом было проведено 24 таких мероприятия, а посетило их 462 человека.
 
Источник: Администрация муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан
 
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Теги:"нацпроекты"
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