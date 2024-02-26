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26 Февраля , 16:29

В Башкирии подведены итоги регионального этапа конкурса «Подрост»

С 25 января по 12 февраля 2024 года Республиканский детский эколого-биологический центр при поддержке Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан провел региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Мероприятие призвано содействовать поддержке и развитию системы непрерывного экологического образования, что является одной из задач федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В Башкирии подведены итоги регионального этапа конкурса «Подрост»
В Башкирии подведены итоги регионального этапа конкурса «Подрост»
Цель мероприятия – повышение экологической грамотности учащихся, поддержка их инициативы по расширению и углублению знаний о лесе.

На региональный этап конкурса поступило 37 работ из 2 городских округов и 15 муниципальных районов республики. В каждой номинации определены победитель и призеры, работы победителей направлены на федеральный (заочный) этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в Федеральное агентство лесного хозяйства.

- Конкурс «Подрост» направлен на вовлечение школьников в проектную исследовательскую и природоохранную деятельность. Участникам важно знать все аспекты рационального природопользования, ресурсосберегающих технологий, сохранения и охраны лесных экосистем. Надеемся, что ребята, проявляющие интерес к природе, выберут в качестве своей будущей профессии лесные специальности, - отметил заместитель министра лесного хозяйства Башкортостана Азамат Нусратуллин. 
 
Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан 
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Теги:"нацпроекты"
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