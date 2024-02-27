В Башкирии подвели итоги реализации национальных проектов

В прошлом году на 12 стратегических направлений развития в республике израсходовано более 42 млрд рублей, 26 млрд из которых – федеральные средства. Они направлены на ремонт школ, строительство и ремонт медицинских учреждений, детсадов, расселение аварийного жилья, благоустройство общественных пространств.

Алексей Касьянов отметил, что в республике достигнуты все основные показатели стратегического развития, заданного президентом России. Важная задача – сохранить набранный темп и положительную динамику и впоследствии.

Далее участники совещания рассмотрели меры социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. Таких мер – 39, которые постоянно расширяются и усиливаются. В частности, дети участников СВО бесплатно посещают детские сады, кружки, имеют право на внеочередное зачисление в образовательные учреждения, на место в продленной группе. Почти 5 тыс. школьников с 5 по 11 классы и почти 900 студентов колледжей обеспечены горячим питанием за счет государства, 5800 ребятам предоставлены проездные билеты, более 850 детей прошли лечение в санаториях региона. По данным Государственного фонда «Защитники Отечества» в Башкирии, в прошлом году к ним обратилось более 14 тыс. человек, принято 23 тыс. обращений, 21 тыс. из них уже решены.

Источник: ИА "Башинформ"