В Башкирии на развитие малого бизнеса в АПК за пять лет направили 1,4 млрд рублей

- Малые формы хозяйствования играют важную роль в наращивании объемов производства продукции сельского хозяйства, - отмечает заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. - Количество фермерских хозяйств в республике достигло свыше 8300 единиц. Фермерские хозяйства произвели продукции по итогам 2023 года на сумму около 30 млрд рублей.



Отметим, в Башкортостане фермеры, занимая 16% площади сельхозугодий, производят до 35% зерна, 20% сахарной свеклы, 78% овощей защищенного грунта, 11% молока и 6% мяса.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан