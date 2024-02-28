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28 Февраля , 11:44

В Башкирии на развитие малого бизнеса в АПК за пять лет направили 1,4 млрд рублей

В Республике Башкортостан в течение пяти лет реализуют региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За это время на развитие малого бизнеса в агропромышленном комплексе региона направлено более 1 млрд 400 млн рублей бюджетных средств. С помощью них в республике создано 296 новых фермерских хозяйства, оказано 17 тысяч консультационных услуг, в потребительскую кооперацию вовлечено 10 тысяч участников, 120 сельскохозяйственным потребительским кооперативам оказана поддержка. 

В Башкирии на развитие малого бизнеса в АПК за пять лет направили 1,4 млрд рублей
В Башкирии на развитие малого бизнеса в АПК за пять лет направили 1,4 млрд рублей
- Малые формы хозяйствования играют важную роль в наращивании объемов производства продукции сельского хозяйства, - отмечает заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. - Количество фермерских хозяйств в республике достигло свыше 8300 единиц. Фермерские хозяйства произвели продукции по итогам 2023 года на сумму около 30 млрд рублей.

Отметим, в Башкортостане фермеры, занимая 16% площади сельхозугодий, производят до 35% зерна, 20% сахарной свеклы, 78% овощей защищенного грунта, 11% молока и 6% мяса.
 
Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
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Теги:"нацпроекты"
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