В Башкирии подведены итоги регионального этапа конкурса «Подрост»

Цель мероприятия – повышение экологической грамотности учащихся, поддержка их инициативы по расширению и углублению знаний о лесе.

На региональный этап конкурса поступило 37 работ из 2 городских округов и 15 муниципальных районов республики. В каждой номинации определены победитель и призеры, работы победителей направлены на федеральный (заочный) этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в Федеральное агентство лесного хозяйства.

- Конкурс «Подрост» направлен на вовлечение школьников в проектную исследовательскую и природоохранную деятельность. Участникам важно знать все аспекты рационального природопользования, ресурсосберегающих технологий, сохранения и охраны лесных экосистем. Надеемся, что ребята, проявляющие интерес к природе, выберут в качестве своей будущей профессии лесные специальности, - отметил заместитель министра лесного хозяйства Башкортостана Азамат Нусратуллин.