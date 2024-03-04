В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии подвели итоги года

Несмотря на сложные экономические условия 2023 года дорожно-транспортная отрасль республики работала в штатном режиме, предприятия не останавливали свою деятельность. На всех объектах дорожного хозяйства активно велись строительно-монтажные работы.

В прошлом году отремонтировали более 1400 км дорог и 20 мостов. В 2024 году мы планируем привести в нормативное состояние более тысячи км дорог и 8 мостов протяженностью 560 погонных метров.

В 2023 году введена в эксплуатацию транспортная развязка в Зинино, а в Стерлитамаке построена улица Былинная. В Балтачевском районе завершено строительство подъездной дороги к деревне Кузеево протяженностью 4 км.

В 2024 году завершится строительство Восточного выезда из Уфы и реконструкция участка дороги Бирск — Тастуба — Сатка. Планируется завершить проект «Южные ворота», а также планируется открыть движение по арочному мосту через р. Белую.

Обновление подвижного состава. В 2023 году была выполнена поставка 50 автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также 15 троллейбусов. Кроме того, в 2023 году для малых городов и сельских территорий приобретено 250 автобусов за счет средств специальных казначейских кредитов.

В 2024 году продолжится работа по увеличению частоты полетов, расширению их географии.

В сфере железнодорожного транспорта в 2023 году число отправленных пассажиров составило более 5 млн человек, из них 4,4 млн — пригородным железнодорожным транспортом. Это выше уровня 2022 года на 24%. Пассажирооборот составил более 235 млн пассажирокилометров, что выше уровня 2022 года на 20%.

В 2024 году продолжится реализация крупных инфраструктурных проектов на железной дороге, а также новых железнодорожных маршрутов.

В Башкортостане развивается внутренний водный транспорт. Продолжится развитие причальной инфраструктуры для посадки-высадки пассажиров в Уфе, Дюртюлях, Бирске, Агидели, Николо-Берёзовке. Будет прорабатываться вопрос обновления прогулочного пассажирского речного флота республики.

Источник: Минтранс РБ