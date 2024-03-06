В Башкирии за 6 лет сумма поддержки по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» составила 4,7 млрд рублей

Активно развивается также институт самозанятых, который начал действовать в регионе с 2020 года в виде специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». В 2023 году количество самозанятых в Башкортостане достигло 186,1 тысяч человек с ростом в 5,9 раза относительно 2020 года.





С 2021 по 2023 годы финансовая поддержка в виде грантов оказана 428 субъектам МСП, включенным в реестр социальных предприятий, на общую сумму 200,7 млн рублей. С 2022 по 2023 годы предоставлены гранты 395 молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет на общую сумму 190,7 млн рублей.





В рамках нацпроекта с 2019 года организована работа офисов Центра «Мой бизнес» в 13 муниципалитетах республики.





В 2019 году Башкортостан стал первым регионом в России, где реализуется уникальная муниципальная практика – институт бизнес-шерифов. Всего с 2019 года проведено более 13 тыс. «предпринимательских часов», на которых рассмотрено свыше 20 тыс. проектов и вопросов с общей суммой инвестиций около 989 млрд рублей.