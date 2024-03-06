-9 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
6 Марта , 10:00

В Башкирии за 6 лет сумма поддержки по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» составила 4,7 млрд рублей

По количеству субъектов МСП Республика Башкортостан находится на 2 месте в ПФО и 10 месте в Российской Федерации. Достижению таких результатов во многом способствует выстроенная в регионе система мер поддержки, целью которой является оказание помощи предпринимателям на всех этапах развития бизнеса, – отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

В Башкирии за 6 лет сумма поддержки по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» составила 4,7 млрд рублей
В Башкирии за 6 лет сумма поддержки по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» составила 4,7 млрд рублей
Активно развивается также институт самозанятых, который начал действовать в регионе с 2020 года в виде специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». В 2023 году количество самозанятых в Башкортостане достигло 186,1 тысяч человек с ростом в 5,9 раза относительно 2020 года.

С 2021 по 2023 годы финансовая поддержка в виде грантов оказана 428 субъектам МСП, включенным в реестр социальных предприятий, на общую сумму 200,7 млн рублей. С 2022 по 2023 годы предоставлены гранты 395 молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет на общую сумму 190,7 млн рублей.

В рамках нацпроекта с 2019 года организована работа офисов Центра «Мой бизнес» в 13 муниципалитетах республики.

В 2019 году Башкортостан стал первым регионом в России, где реализуется уникальная муниципальная практика – институт бизнес-шерифов. Всего с 2019 года проведено более 13 тыс. «предпринимательских часов», на которых рассмотрено свыше 20 тыс. проектов и вопросов с общей суммой инвестиций около 989 млрд рублей.
 
Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
 
Автор:
Теги:"нацпроекты"
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru