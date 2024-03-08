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8 Марта , 19:58

В Башкирии проинспектировали ход строительства Восточного выезда

Глава Минтранса Республики Башкортостан Александр Клебанов проинспектировал ход строительства Восточного выезда. Самый крупный инфраструктурный проект Башкортостана реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Восточный выезд представляет собой тоннельный участок протяженностью 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной автомобильной дороги с выездом на федеральную трассу М-5 «Урал». 

В Башкирии проинспектировали ход строительства Восточного выезда
В Башкирии проинспектировали ход строительства Восточного выезда

 

- На начало марта 2024 года завершаются работы по реализации первого этапа строительства Восточного выезда. Подходят к завершению монтаж перильного ограждения, шумозащитных экранов, установке дорожных знаков. Выполнен монтаж оборудования диспетчерского пункта, проводятся пуско-наладочные работы системы взимания платы. Полным ходом идет очистка территории Восточного выезда от снега и наледи, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов. 

На объекте ежедневно трудится более 1000 человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Напомним, 28 февраля 2024 года Восточный выезд проверили на безопасность. В тоннелях были выполнены пожарно-тактические учения, которые показали, что автодорожный тоннель Восточного выезда возведен с учетом современных требований безопасности и оснащен оборудованием, позволяющим в кратчайшие сроки обеспечить обнаружение задымления или возгорания.

Первый этап строительства Восточного выезда планируется ввести в эксплуатацию и запустить движение в первом квартале 2024 года. 

Источник: Минтранс РБ
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Теги:"нацпроекты"
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