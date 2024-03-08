В Башкирии проинспектировали ход строительства Восточного выезда

- На начало марта 2024 года завершаются работы по реализации первого этапа строительства Восточного выезда. Подходят к завершению монтаж перильного ограждения, шумозащитных экранов, установке дорожных знаков. Выполнен монтаж оборудования диспетчерского пункта, проводятся пуско-наладочные работы системы взимания платы. Полным ходом идет очистка территории Восточного выезда от снега и наледи, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов.





На объекте ежедневно трудится более 1000 человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме.





Напомним, 28 февраля 2024 года Восточный выезд проверили на безопасность. В тоннелях были выполнены пожарно-тактические учения, которые показали, что автодорожный тоннель Восточного выезда возведен с учетом современных требований безопасности и оснащен оборудованием, позволяющим в кратчайшие сроки обеспечить обнаружение задымления или возгорания.





Первый этап строительства Восточного выезда планируется ввести в эксплуатацию и запустить движение в первом квартале 2024 года.





Источник: Минтранс РБ