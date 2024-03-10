В Башкирии за 5 лет автопарк госперевозчика обновился на 1388 автобусов

- По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова мы принимаем участие в различных федеральных программах. Так, в 2023 году для обновления общественного транспорта для малых городов и сельских территорий приобретено 250 автобусов за счет средств специальных казначейских кредитов, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов.





С 2019 года изменены схемы движения 267 маршрутов, увеличено количество автобусов на 78 маршрутах, изменен класс подвижного состава на 53 маршрутах.





Впервые с 2019 года в Башкортостане для всех видов общественного транспорта начала работать единая транспортная карта «Алга». На март 2024 года более 820 тысяч жителей республики пользуются транспортной картой, к ней подключились все 67 действующих перевозчиков.





Исходя из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию о том, что до 2030 года субъекты России дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов, Башкортостан продолжит обновление пассажирского транспорта. Так, в 2024 году планируется закупить 200 автобусов за счет средств фонда национального благосостояния. Также в этом году планируется приобрести 30 автобусов туристического типа.





Источник: Минтранс РБ