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10 Марта , 10:00

В Башкирии за 5 лет автопарк госперевозчика обновился на 1388 автобусов

В том числе 85 автобусов большого класса были закуплены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Их направили на обслуживание магистральных и востребованных маршрутов Уфы – по 75-му маршруту и 226-ому. На эти цели было направлено более 9,8 млрд рублей.

В Башкирии за 5 лет автопарк госперевозчика обновился на 1388 автобусов
В Башкирии за 5 лет автопарк госперевозчика обновился на 1388 автобусов
- По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова мы принимаем участие в различных федеральных программах. Так, в 2023 году для обновления общественного транспорта для малых городов и сельских территорий приобретено 250 автобусов за счет средств специальных казначейских кредитов, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов. 

С 2019 года изменены схемы движения 267 маршрутов, увеличено количество автобусов на 78 маршрутах, изменен класс подвижного состава на 53 маршрутах.

Впервые с 2019 года в Башкортостане для всех видов общественного транспорта начала работать единая транспортная карта «Алга». На март 2024 года более 820 тысяч жителей республики пользуются транспортной картой, к ней подключились все 67 действующих перевозчиков.

Исходя из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию о том, что до 2030 года субъекты России дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов, Башкортостан продолжит обновление пассажирского транспорта. Так, в 2024 году планируется закупить 200 автобусов за счет средств фонда национального благосостояния. Также в этом году планируется приобрести 30 автобусов туристического типа. 

Источник: Минтранс РБ
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Теги:"нацпроекты"
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