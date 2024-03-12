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12 Марта , 14:39

В 2023 году на портале «Госуслуги» жители Башкирии подали 5,4 млн заявок

В 2023 году на нём зарегистрировались порядка 150 тысяч жителей Башкортостана, прирост составил четыре процента по сравнению с 2022 годом. Всего на начало 2024 года учётные записи на портале имеют 75 процентов населения республики. Напомним, что перевод услуг в электронный формат улучшает качество жизни и удобства оформления необходимых документов. Цифровизация госуслуг входит в задачи национальной программы «Цифровая экономика РФ».

В 2023 году на портале «Госуслуги» жители Башкирии подали 5,4 млн заявок
В 2023 году на портале «Госуслуги» жители Башкирии подали 5,4 млн заявок
– В 2023 году на портале подали 5,4 млн заявок. Самой популярной услугой традиционно стала «Запись на приём к врачу», ей воспользовались 2,9 млн раз, – подчеркнул Геннадий Разумикин. – Для получения муниципальных услуг направили 59 тысяч заявлений – этот показатель по сравнению с 2021 годом вырос более чем в 3,5 раза.

Как показал опрос пользователей социальных сетей, который провел Центр управления республикой, осведомлённость жителей о портале «Госуслуги» составляет 94 процента, пользовались услугами более 80 процентов респондентов. По итогам 2023 года уровень удовлетворённости качеством оказания услуг вырос и составил 4,2 балла по пятибалльной шкале.

Министерство цифрового развития государственного управления Башкортостана продолжает работу по развитию регионального портала государственных услуг. Всего для населения здесь доступны 248 услуг. В 2023 году модернизировали 105 и разработали 18 новых услуг. Например, функционал модуля «Охота» даёт возможность получить охотничий билет единого образца и участвовать в охоте в другом регионе. А модуль «Такси» автоматизирует получение услуг по выдаче разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси.

Кроме того, для удобства жителей обновили дизайн регионального портала и провели интеграцию ведомственной информационной системы с Многофункциональным центром «Мои документы».

По поручению Главы Башкортостана Министерство цифрового развития государственного управления республики провело работу по увеличению доли электронных услуг в строительной отрасли. Если в 2019 году свыше 90 процентов заявлений подавали в бумажном варианте, то в 2023 году 93,2 процента заявлений поступает в электронном виде.
 
Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан 
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Теги:"нацпроекты"
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