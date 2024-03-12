За пять лет в Башкирию поступило более 10 тысяч единиц медоборудования

- Для нас основными задачами являются снижение общей и младенческой смертности населения. В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в республике достигла исторического максимума в 73,2 года, а также значительно уменьшились показатели младенческой смертности. Высоких показателей удалось достичь в том числе благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение». Мы строим новые крупные объекты здравоохранения, ФАПы, врачебные амбулатории, делая медицинскую помощь доступнее. Закупаем новое оборудование, что позволяет своевременно диагностировать заболевание и начать лечение, - отметил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.



При реализации нацпроекта особое внимание уделяется обновлению медицинского оборудования, в том числе дорогостоящего. За прошедшие 5 лет в республику поступило более десяти тысяч единиц медоборудования, в том числе «тяжелое» - 22 компьютерных томографа, десять магнитно-резонансных томографов, семь ангиографов, три линейных ускорителя для лечения онкозаболеваний.





Значительно расширен автопарк больниц и поликлиник. Для доставки пациентов до лечебных учреждений и для транспортировки врачей на вызова поставлено 352 единицы автомобильного транспорта. Необходимо также отметить важную роль санитарной авиации, которая способствовала оперативной эвакуации пациентов в критических ситуациях, и за 5 лет было осуществлено 600 вылетов, эвакуировано 624 пациента.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан