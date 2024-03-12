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12 Марта , 11:37

За пять лет в Башкирию поступило более 10 тысяч единиц медоборудования

Один из самых масштабных национальных проектов — «Здравоохранение» — меняет жизни россиян к лучшему с 2019 года. Только в Башкортостане за 5 лет по нацпроекту построено восемь поликлиник, одна районная больница, две сельские врачебные амбулатории, 37 капитальных фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, по программе "Модернизация первичного звена" при помощи быстровозводимых модульных конструкций было установлено 353 объекта сельского здравоохранения, среди которых ФАПы, врачебные амбулатории и офисы врача общей практики, а также по нацпроекту проведен капитальный ремонт 64 медицинских учреждений.

За пять лет в Башкирию поступило более 10 тысяч единиц медоборудования
За пять лет в Башкирию поступило более 10 тысяч единиц медоборудования
- Для нас основными задачами являются снижение общей и младенческой смертности населения. В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в республике достигла исторического максимума в 73,2 года, а также значительно уменьшились показатели младенческой смертности. Высоких показателей удалось достичь в том числе благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение». Мы строим новые крупные объекты здравоохранения, ФАПы, врачебные амбулатории, делая медицинскую помощь доступнее. Закупаем новое оборудование, что позволяет своевременно диагностировать заболевание и начать лечение, - отметил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.
При реализации нацпроекта особое внимание уделяется обновлению медицинского оборудования, в том числе дорогостоящего. За прошедшие 5 лет в республику поступило более десяти тысяч единиц медоборудования, в том числе «тяжелое» - 22 компьютерных томографа, десять магнитно-резонансных томографов, семь ангиографов, три линейных ускорителя для лечения онкозаболеваний.

Значительно расширен автопарк больниц и поликлиник. Для доставки пациентов до лечебных учреждений и для транспортировки врачей на вызова поставлено 352 единицы автомобильного транспорта. Необходимо также отметить важную роль санитарной авиации, которая способствовала оперативной эвакуации пациентов в критических ситуациях, и за 5 лет было осуществлено 600 вылетов, эвакуировано 624 пациента.
 
Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 
 
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Теги:"нацпроекты"
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