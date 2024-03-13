В Башкирии благодаря программе «Стимул» построили 24 объекта дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры

– За пять лет в Башкортостане введено более 14 млн квадратных метров жилья, из которых 2,8 млн кв. метров возведено в рамках программы стимулирования развития жилищного строительства. Благодаря нацпроекту в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Салавате, Октябрьском, Уфимском районе появились 18 новых дорог, 4 линейных объекта инженерной инфраструктуры, школа, энергоцентр. Обеспечение необходимой инфраструктурой позволяет возводить новые комфортные жилые районы, повышая качество жизни жителей республики, – отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан Артем Ковшов.





Так, в 2023 году по программе «Стимул» в Демском и Октябрьском районах Уфы появились две новые дороги общей протяженностью порядка 1,5 км. В селе Булгаково Уфимского района введена в эксплуатацию новая школа на 825 мест общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. В развивающемся микрорайоне № 33 города Октябрьского запустили в эксплуатацию новый энергоцентр мощностью 40 МВт, оснащенный отечественным оборудованием и системами автоматизации. Кроме того, в этом же микрорайоне в прошлом году введен в эксплуатацию новый объект водоснабжения протяженностью 2,7 км, а в городе Салавате завершено строительство магистрального коллектора ливневой канализации.





Республика Башкортостан является регионом-лидером по привлечению федеральных средств в рамках программы «Стимул». Объем финансирования на период реализации программы составляет более 20 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 13 млрд рублей.





В 2024 году по этой программе ведется строительство еще 9 объектов инфраструктуры в Уфе, Октябрьском, Салавате, а также Уфимском районе. Среди них канализационная насосная станция «Затон-Восточный» и канализационный коллектор в Ленинском районе Уфы, водовод в Кировском, Ленинском и Демском районах столицы, новые дороги в Демском, Октябрьском и Ленинском районах Уфы, г. Октябрьском и др. Запуск объектов позволит ввести 1,18 млн квадратных метров нового жилья.

Источник: Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан