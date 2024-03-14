В Башкирии 11 руководителей предприятий повысят квалификацию

– Образовательная программа «Лидеры производительности» – одна из системных мер поддержки бизнеса, разработанная по заказу Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта «Производительность труда». Программа реализуется на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. С 2019 года обучение по программе «Лидеры производительности» освоили уже более 270 руководителей высшего звена предприятий Республики Башкортостан, – поделился первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики республики Айрат Фахретдинов.





Лидерами по количеству участников нового учебного потока стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан и Воронежская область. Всего в текущем году запланировано четыре потока обучения, в рамках которых переподготовку пройдут в общей сложности 750 российских управленцев.





– В феврале наша программа отметила свое пятилетие. Мы видим, что все больше компаний инвестируют в подготовку руководителей: нашими выпускниками уже стали свыше 9500 управленцев, которые совместно с экспертами программы разработали более 1000 живых проектов повышения эффективности конкретных предприятий. Благодаря их реализации бизнесу удается найти точки роста на среднесрочную перспективу и выйти на стабильный рост производительности в среднем на 15-45%, – отметила директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.





В ходе обучения руководители актуализируют свои знания в области стратегии, маркетинга, управления производством и персоналом. 26 марта запланирован старт второго в этом году потока обучения. Регистрация на третий поток продлится до 10 апреля, а на четвертый поток – до 13 мая. Подать заявку на обучение можно на сайте.



Напомним, что для участников нацпроекта обучение бесплатное. Оно проходит в смешанном формате, предусматривающем очные занятия в Москве на площадке Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России и дистанционную межмодульную работу.

Источник: Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан