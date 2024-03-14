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14 Марта , 11:57

В Башкирии 11 руководителей предприятий повысят квалификацию

Стартовал новый поток обучения по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности», который объединил более 200 руководителей российских предприятий из 44 регионов страны. Из Башкортостана обучение пройдут  11 человек из числа руководящего состава 4-х предприятий – участников нацпроекта: АО «АК ОЗНА» (производитель гидравлических и пневматических силовых установок, двигателей), ООО «ДЕКА-С» (производитель изделий из проволоки, цепей и пружин), АО «Пищепром» (производитель плодоовощной консервации), ООО «Медстальконструкция» (производитель медицинских инструментов и оборудования). Программа реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ и направлена на развитие критически важных бизнес-компетенций управленцев высшего и среднего звена в условиях современного рынка. 

В Башкирии 11 руководителей предприятий повысят квалификацию
В Башкирии 11 руководителей предприятий повысят квалификацию
– Образовательная программа «Лидеры производительности» – одна из системных мер поддержки бизнеса, разработанная по заказу Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта «Производительность труда». Программа реализуется на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. С 2019 года обучение по программе «Лидеры производительности» освоили уже более 270 руководителей высшего звена предприятий Республики Башкортостан, – поделился первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики республики Айрат Фахретдинов.

Лидерами по количеству участников нового учебного потока стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан и Воронежская область. Всего в текущем году запланировано четыре потока обучения, в рамках которых переподготовку пройдут в общей сложности 750 российских управленцев. 

– В феврале наша программа отметила свое пятилетие. Мы видим, что все больше компаний инвестируют в подготовку руководителей: нашими выпускниками уже стали свыше 9500 управленцев, которые совместно с экспертами программы разработали более 1000 живых проектов повышения эффективности конкретных предприятий. Благодаря их реализации бизнесу удается найти точки роста на среднесрочную перспективу и выйти на стабильный рост производительности в среднем на 15-45%, – отметила директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.

В ходе обучения руководители актуализируют свои знания в области стратегии, маркетинга, управления производством и персоналом. 26 марта запланирован старт второго в этом году потока обучения. Регистрация на третий поток продлится до 10 апреля, а на четвертый поток – до 13 мая. Подать заявку на обучение можно на сайте.
Напомним, что для участников нацпроекта обучение бесплатное. Оно проходит в смешанном формате, предусматривающем очные занятия в Москве на площадке Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России и дистанционную межмодульную работу.
 
Источник: Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан
 
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Теги:"нацпроекты"
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