В Башкирии пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

– Сегодня рынку труда во многом условия диктует соискатель. Если раньше работодатель выбирал среди кандидатов, то сейчас ввиду кадрового дефицита выбор предоставлен ищущим работу. Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности региона: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. В прошлом году на региональном этапе 260 крупнейших работодателей региона представили 7400 вакансий. В этом году мероприятие также ставит своей целью обеспечение кадрами предприятия республики, трудоустройство и помощь в построении карьеры для ищущих работу, популяризацию востребованных в регионе профессий. Мы ждем на мероприятии всех, кто хочет определиться с будущей профессией и ищет новые возможности для карьерного роста, – рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.



В ходе ярмарки ведущие предприятия Башкортостана представят соискателям более тысячи вакансий в секторе энергетической индустрии, нефтегазовой отрасли, сферах транспорта, торговли и услуг. Соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а работодатели – о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве уязвимых категорий граждан.





На площадке мероприятия запланированы экспозиции работодателей, проведение профориентационных туров, ярмарки вакансий и консультации по вопросам занятости, обучения или открытия своего бизнеса. Кроме того, программа включает в себя семейные активности, презентацию проекта «Башкирская вахта» и отдельную зону консультаций по трудоустройству для бывших заключенных.





Основной площадкой проведения ярмарки трудоустройства «ПрофФест. Работа России. Время возможностей» в Башкортостане станет город Уфа. Мероприятие пройдет в Конгресс-холле «Торатау». В других городах и районах республики в этот день состоятся традиционные ярмарки вакансий.





Регистрация для работодателей открыта по ссылке . Заявки принимаются до 20 марта. Обращаем внимание, что все вакансии, представленные на Всероссийской ярмарке трудоустройства, должны быть размещены на портале «Работа России».

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан