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15 Марта , 10:00

В Башкирии пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

Первый из двух этапов Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» #Время_возможностей2024 в Республике Башкортостан пройдет 12 апреля.  Это масштабное мероприятие охватит всю страну во второй раз и наряду с вакансиями представит все возможности современной службы занятости. В Башкортостане ярмарку объединят с ежегодным фестивалем профессий «ПрофФест». Его проведение соответствует целям и задачам нацпроекта "Демография".

В Башкирии пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства
В Башкирии пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства
– Сегодня рынку труда во многом условия диктует соискатель. Если раньше работодатель выбирал среди кандидатов, то сейчас ввиду кадрового дефицита выбор предоставлен ищущим работу. Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности региона: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. В прошлом году на региональном этапе 260 крупнейших работодателей региона представили 7400 вакансий. В этом году мероприятие также ставит своей целью обеспечение кадрами предприятия республики, трудоустройство и помощь в построении карьеры для ищущих работу, популяризацию востребованных в регионе профессий. Мы ждем на мероприятии всех, кто хочет определиться с будущей профессией и ищет новые возможности для карьерного роста, – рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.
В ходе ярмарки ведущие предприятия Башкортостана представят соискателям более тысячи вакансий в секторе энергетической индустрии, нефтегазовой отрасли, сферах транспорта, торговли и услуг. Соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а работодатели – о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве уязвимых категорий граждан.

На площадке мероприятия запланированы экспозиции работодателей, проведение профориентационных туров, ярмарки вакансий и консультации по вопросам занятости, обучения или открытия своего бизнеса. Кроме того, программа включает в себя семейные активности, презентацию проекта «Башкирская вахта» и отдельную зону консультаций по трудоустройству для бывших заключенных.

Основной площадкой проведения ярмарки трудоустройства «ПрофФест. Работа России. Время возможностей» в Башкортостане станет город Уфа. Мероприятие пройдет в Конгресс-холле «Торатау». В других городах и районах республики в этот день состоятся традиционные ярмарки вакансий.

Регистрация для работодателей открыта по ссылке. Заявки принимаются до 20 марта. Обращаем внимание, что все вакансии, представленные на Всероссийской ярмарке трудоустройства, должны быть размещены на портале «Работа России».
 
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан 
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Теги:"нацпроекты"
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