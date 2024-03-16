-6 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
16 Марта , 11:00

Жителей Башкирии приглашают к участию в форуме-фестивале «Вера. Надежда. Любовь»

В октябре этого года в Суздале состоится XVI Международный форум-фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера. Надежда. Любовь». В этом году он включен в план основных мероприятий по проведению в России Года семьи и станет одним из ярких событий, реализованных в рамках нацпроекта "Демография". 

Жителей Башкирии приглашают к участию в форуме-фестивале «Вера. Надежда. Любовь»
Жителей Башкирии приглашают к участию в форуме-фестивале «Вера. Надежда. Любовь»
Форум-фестиваль – это комплекс культурных и деловых мероприятий, показывающих национальные культурные традиции, исторические родовые корни, профессиональную направленность династий, семейный малый бизнес, который включает проведение научно-практической конференции, семинаров, пресс-брифингов и презентаций организаций на лучший региональный проект культурно-социально-образовательной направленности.

Форум-фестиваль объединит на площадке более 1 500 участников, гостей и зрителей всех возрастных групп, национальностей, вероисповеданий, социальных возможностей и физического здоровья.

Этапы проведения: 

Первый этап – отборочный. Проводится согласно региональным планам проведения родственных фестивалей национальной культуры, семейного творчества, конкурсов народного творчества и конкурсным домашним заданиям конкурсных программ Форума-Фестиваля. 
Второй этап - заключительный, проводится в Суздале 25-28 октября.

Форум-Фестиваль традиционно разрабатывает конкурсные задания с учетом тематических направлений в культурной, образовательной и социальной жизни страны. Количество конкурсов для команды и участников согласуется с исполнительной дирекцией (работы и конкурсные творческие номера высылаются в адрес исполнительной дирекции не позднее 15 октября 2024 года по адресу: [email protected]).

Основные конкурсные задания при подаче Заявки:

1)    Портфолио/Визитная карточка/Фото Семьи\Команды\Коллектива\Участника.

2)    Костюмированный конкурс – это Многонациональная палитра народного искусства. (Национальные традиции в народном творчестве: обычаях, костюмах, фольклоре, сказках, былинах.

3)    Конкурс. «Генеалогическое древо» «Моя Родословная». Для семейных делегаций. Форма подачи может быть разнообразной: картина, плакат, прикладное творчество, мини-спектакль, песня. Продолжительность - 3 минуты;

4)    Обязательный конкурс. Представляют на заключительном этапе; Конкурсные задания по выбору. Фотоконкурс. Лучший национальный костюм/ Семья в национальном костюме. Творческая мастерская/Семейные национальные традиции/Хобби. Прикладное и художественное творчество, ремесла. 
 
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
Автор:
Теги:"нацпроекты"
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru