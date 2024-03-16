Жителей Башкирии приглашают к участию в форуме-фестивале «Вера. Надежда. Любовь»

Форум-фестиваль – это комплекс культурных и деловых мероприятий, показывающих национальные культурные традиции, исторические родовые корни, профессиональную направленность династий, семейный малый бизнес, который включает проведение научно-практической конференции, семинаров, пресс-брифингов и презентаций организаций на лучший региональный проект культурно-социально-образовательной направленности.





Форум-фестиваль объединит на площадке более 1 500 участников, гостей и зрителей всех возрастных групп, национальностей, вероисповеданий, социальных возможностей и физического здоровья.





Этапы проведения:



Первый этап – отборочный. Проводится согласно региональным планам проведения родственных фестивалей национальной культуры, семейного творчества, конкурсов народного творчества и конкурсным домашним заданиям конкурсных программ Форума-Фестиваля.

Второй этап - заключительный, проводится в Суздале 25-28 октября.









Форум-Фестиваль традиционно разрабатывает конкурсные задания с учетом тематических направлений в культурной, образовательной и социальной жизни страны. Количество конкурсов для команды и участников согласуется с исполнительной дирекцией (работы и конкурсные творческие номера высылаются в адрес исполнительной дирекции не позднее 15 октября 2024 года по адресу: [email protected] ).

Основные конкурсные задания при подаче Заявки:





1) Портфолио/Визитная карточка/Фото Семьи\Команды\Коллектива\Участника.





2) Костюмированный конкурс – это Многонациональная палитра народного искусства. (Национальные традиции в народном творчестве: обычаях, костюмах, фольклоре, сказках, былинах.





3) Конкурс. «Генеалогическое древо» «Моя Родословная». Для семейных делегаций. Форма подачи может быть разнообразной: картина, плакат, прикладное творчество, мини-спектакль, песня. Продолжительность - 3 минуты;





4) Обязательный конкурс. Представляют на заключительном этапе; Конкурсные задания по выбору. Фотоконкурс. Лучший национальный костюм/ Семья в национальном костюме. Творческая мастерская/Семейные национальные традиции/Хобби. Прикладное и художественное творчество, ремесла.

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан