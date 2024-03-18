-6 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
18 Марта , 14:42

В Башкирии пройдет региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

С 18 по 30 марта в Башкирии пройдёт региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Федеральным оператором мероприятий Чемпионатного движения выступает Институт развития профессионального образования, региональный – Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан.

В Башкирии пройдет региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству
В Башкирии пройдет региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

– Чемпионаты – уникальная площадка, которая объединяет конкурсантов, демонстрирующих свои профессиональные навыки, и представителей предприятий, транслирующих реальные требования к квалифицированным специалистам. Такое взаимодействие позволяет готовить профессионалов с учетом запросов экономики и совершенствовать систему подготовки кадров. Желаем всем участникам соревнований удачи, не бойтесь проявить себя и верьте в свои силы! – отметила Ксения Калугина, начальник Дирекции развития профессионального мастерства Института.
2,8 тысячи конкурсантов продемонстрируют свои профессиональные навыки по 190 компетенциям, востребованным на территории региона, на 78 площадках, в том числе – на территории предприятий.
– Чемпионат «Профессионалы» является одним из ключевых событий в области образования и профессиональной подготовки молодых людей. Это так же важное событие в сфере экономики Республики Башкортостан. Чемпионат помогает привлечь внимание к важности профессионального образования и развития навыков, которые необходимы для успешной карьеры в будущем. Это особенно актуально в условиях постоянно меняющегося рынка труда, где требуются специалисты с широким спектром компетенций и умений в сфере рабочих профессий, – поделился министр образования и науки Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин.
Конкурсантами соревнований стали школьники от 14 лет и студенты СПО. Во время выполнения заданий участникам предстоит проявить свои умения, которые были получены в процессе обучения и подготовки к состязаниям.
– Конкурсные испытания чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» имеют особое значение для нашей республики и способствуют развитию профессиональных навыков участников, а также повышению престижа рабочих профессий. Мы уделяем большое внимание подготовке конкурсантов, предоставляем всю необходимую инфраструктуру и поддержку. Уверена, что эти соревнования станут настоящим праздником профмастерства и дадут возможность участникам продемонстрировать свои таланты и умения, – поделилась директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан Кира Галямова.
В успешном проведении соревнований заинтересованы и предприятия региона, представители которых помогают в разработке конкурсных заданий и подготовке площадок, а также оценивают деятельность конкурсантов. В этом году Генеральным спонсором Чемпионата выступило ПАО АНК «Башнефть» (входит в ПАО «НК «Роснефть»), ключевая промышленная компания республики, крупнейший налогоплательщик и работодатель Башкортостана. Сегодня численность работников «Башнефти» – 35 тыс. человек.
– Полученные навыки и опыт на соревнованиях «Профессионалы» помогут молодым людям стать более успешными и ценными работниками в будущем. Мы же всегда рады видеть талантливых и увлеченных в рядах нашей компании, и в данном случае предоставление рабочих мест и стажировок – это один из способов поддержки таких участников, – рассказала директор департамента развития персонала ПАО АНК «Башнефть» Татьяна Гарипова.

Источник: Министерство образования и науки Республики Башкортостан

Автор:
Теги:"нацпроекты"
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru