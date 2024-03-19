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19 Марта , 09:00

В Башкирии наращивают экспорт масложировой продукции

В стране реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», основной целью которого является увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса. Экспорт отечественной масложировой продукции в России с начала текущего года составил 1,75 млн тонн (по состоянию на 3 марта). Это на 17,9% больше показателя за аналогичный период 2023 года.  

В Башкирии наращивают экспорт масложировой продукции
В Башкирии наращивают экспорт масложировой продукции
Наращивают экспорт масложировой продукции и предприятия агропромышленного комплекса Башкортостана. Объем поставок из республики на внешние рынки составил 75 тыс. тонн, это больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45%.

- Предприятия АПК имеют большой экспортный потенциал. И появление новых внешних рынков стимулирует производителей к наращиванию экспорта. Несмотря на санкции и сложности с проведением международных расчетов, Башкортостан экспортирует продукцию АПК в 44 страны мира. При этом, 59% отгрузок приходится на продукцию масложировой отрасли – растительное масло, шроты и жмыхи, - отмечает заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.  

По итогам 2023 года общий объем экспортируемой продукции АПК вырос в 1,8 раза и составил порядка 740 тыс. тонн. Ключевыми странами-импортерами стали Иран, Латвия, Казахстан, также Башкортостан активно сотрудничает с Китаем, Турцией.
Масложировая отрасль остается одним из лидеров российского продовольственного экспорта. В прошлом году наша страна экспортировала 11,2 млн тонн масложировой продукции, что на 34,3% больше показателя 2022 года. Отечественные экспортеры в прошлом году поставляли масложировую продукцию в Китай, Турцию, Узбекистан, страны Ближнего Востока и Африки. 
 
Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан 
 
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Теги:"нацпроекты"
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