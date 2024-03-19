В Башкирии наращивают экспорт масложировой продукции

Наращивают экспорт масложировой продукции и предприятия агропромышленного комплекса Башкортостана. Объем поставок из республики на внешние рынки составил 75 тыс. тонн, это больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45%.





- Предприятия АПК имеют большой экспортный потенциал. И появление новых внешних рынков стимулирует производителей к наращиванию экспорта. Несмотря на санкции и сложности с проведением международных расчетов, Башкортостан экспортирует продукцию АПК в 44 страны мира. При этом, 59% отгрузок приходится на продукцию масложировой отрасли – растительное масло, шроты и жмыхи, - отмечает заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.





По итогам 2023 года общий объем экспортируемой продукции АПК вырос в 1,8 раза и составил порядка 740 тыс. тонн. Ключевыми странами-импортерами стали Иран, Латвия, Казахстан, также Башкортостан активно сотрудничает с Китаем, Турцией.



Масложировая отрасль остается одним из лидеров российского продовольственного экспорта. В прошлом году наша страна экспортировала 11,2 млн тонн масложировой продукции, что на 34,3% больше показателя 2022 года. Отечественные экспортеры в прошлом году поставляли масложировую продукцию в Китай, Турцию, Узбекистан, страны Ближнего Востока и Африки.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан