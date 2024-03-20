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20 Марта , 09:00

В Башкирии благодаря государственно-частному партнерству запустили 5 частных пансионатов для пожилых

В Республике Башкортостан на основании соглашений о государственно-частном партнерстве введено 5 частных пансионатов для пожилых людей. Объекты успешно функционируют в Мишкинском, Кушнаренковском, Гафурийском, Иглинском районах республики. Создание условий для активного долголетия жителей старшего поколения и обеспечение качественного долговременного ухода является приоритетной задачей национального проекта «Демография».  

В Башкирии благодаря государственно-частному партнерству запустили 5 частных пансионатов для пожилых
В Башкирии благодаря государственно-частному партнерству запустили 5 частных пансионатов для пожилых
По оценке Минэкономразвития РФ, регион показал лучшую реализацию механизмов поддержки некоммерческих организаций среди субъектов Российской Федерации. 

– Заботливое отношение к людям золотого возраста – показатель уровня зрелости нашего общества. Мы стали первым регионом России, в котором создают пансионаты для пожилых людей на условиях государственно-частного партнерства. Этот эффективный механизм дал возможность открыть в республике пять современных частных пансионатов, в которых созданы достойные и комфортные условия для представителей старшего поколения. Новые учреждения рассчитаны на 132 места, общий объем инвестиций составил 43 млн рублей, – рассказал Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров.

По условиям соглашения концессионерам для ведения предпринимательской деятельности безвозмездно передаются в пользование объекты недвижимости и земельный участок, находящиеся в госсобственности. После открытия пансионата ежегодно предоставляется субсидия для оказания социальных услуг в стационарной форме нуждающимся в этом гражданам. То есть их пребывание в пансионате будет оплачиваться из регионального бюджета. Оставшаяся часть свободных коек заполняется инвестором на коммерческой основе.

– Для всех проектов государственно-частного партнерства предусмотрено государственное задание. Бюджетные места составляют не менее 50% от общей мощности объекта, что является залогом безубыточности бизнеса. В республике сформировали перечень неиспользуемых зданий образовательных, медицинских и социальных учреждений, наиболее подходящих под эти цели – в настоящее время в 22-х муниципалитетах республики есть 36 таких пустующих объектов, – отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.

Работа по созданию пансионатов в рамках проектов государственно-частного партнерства продолжается. Так, в декабре 2023 года заключено очередное концессионное соглашение по созданию седьмого негосударственного пансионата на 70 мест в селе Старогумерово Кушнаренковского района. Кроме этого, в Ишимбайском районе планируется строительство детского реабилитационного центра.

Реализующим проекты в рамках концессионных соглашений частным инвесторам здания предоставляются под реконструкцию и оснащение. Весь процесс от проектирования и строительства до оказания услуг сопровождается, в том числе Главным управлением МЧС и Роспотребнадзором по Республике Башкортостан.
 
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
В Башкирии благодаря государственно-частному партнерству запустили 5 частных пансионатов для пожилых
В Башкирии благодаря государственно-частному партнерству запустили 5 частных пансионатов для пожилых
В Башкирии благодаря государственно-частному партнерству запустили 5 частных пансионатов для пожилых
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Теги:"нацпроекты"
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