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21 Марта , 19:17

В Стерлитамаке комиссия от Башкирии обследует дороги, отремонтированные по нацпроекту

В Стерлитамаке ежегодно по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" проводят ремонт городских дорог. Напомним, что реализация данного нацпроекта началась в 2019 году. За это время в Стерлитамаке в нормативное состояние привели более 64,3 км дорог.

В Стерлитамаке комиссия от Башкирии обследует дороги, отремонтированные по нацпроекту
В Стерлитамаке комиссия от Башкирии обследует дороги, отремонтированные по нацпроекту

С целью контроля качества ремонтных работ и соблюдения гарантийных обязательств в городе пройдёт комиссионный осмотр дорог, выполненных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2020 по 2023 годы. В состав комиссии войдут специалисты строительно-технического надзора, представители эксплуатирующей организации и Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства.
При выявлении дефектов подрядчики, выполнявшие ремонт дорог, устранят их до конца июня. В случае выявления повреждений, недопустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, их устранят в более короткие сроки. Гарантийный срок ремонта дорог, отремонтированных в рамках национального проекта, составляет 4 года.

Также в апреле в рамках нацпроекта начнётся устройство светофора с информационными секциями бело-лунного человека. Напомним, что появится он по ул.Артёма на Т-образном перекрестке напротив дома №43.

По информации отдела строительства

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Теги:"нацпроекты"
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