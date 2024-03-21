В Стерлитамаке комиссия от Башкирии обследует дороги, отремонтированные по нацпроекту

С целью контроля качества ремонтных работ и соблюдения гарантийных обязательств в городе пройдёт комиссионный осмотр дорог, выполненных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2020 по 2023 годы. В состав комиссии войдут специалисты строительно-технического надзора, представители эксплуатирующей организации и Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства.

При выявлении дефектов подрядчики, выполнявшие ремонт дорог, устранят их до конца июня. В случае выявления повреждений, недопустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, их устранят в более короткие сроки. Гарантийный срок ремонта дорог, отремонтированных в рамках национального проекта, составляет 4 года.



Также в апреле в рамках нацпроекта начнётся устройство светофора с информационными секциями бело-лунного человека. Напомним, что появится он по ул.Артёма на Т-образном перекрестке напротив дома №43.



По информации отдела строительства