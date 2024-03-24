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24 Марта , 09:00

В мае 2024 года в Башкирии стартует «Бизнес-акселератор Lady007»

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в мае 2024 года в Башкортостане стартует программа «Бизнес-акселератор Lady007». Решение о проведении мероприятия было принято на Неделе женского бизнеса, которая прошла в республике с 11 по 15 марта 2024 года.⁣

В мае 2024 года в Башкирии стартует «Бизнес-акселератор Lady007»
В мае 2024 года в Башкирии стартует «Бизнес-акселератор Lady007»

Организаторами мероприятия выступают Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан и Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса».

– Мы верим в силу женского предпринимательства и готовы поддержать его развитие. В 2023 году на «Бизнес-акселератор Lady007» зарегистрировалось 550 участниц, 10 финалисток защитили свои проекты на форуме «Территория женского счастья». Уверен, что и в этом году проект будет востребован среди предпринимательниц региона, а также тех, кто только планирует начать свое дело, – отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Как и в прошлом году, обучение будет проходить в онлайн-режиме. Женщины узнают не только о построении эффективных бизнес-моделей и маркетинговых трендах, но и приобретут практический опыт разработки и презентации своих бизнес-проектов.

Получение знаний и опыта от топовых спикеров поможет участницам улучшить свои лидерские компетенции, расширить горизонты и выбрать наиболее подходящую для себя бизнес-модель.

– По итогам обучения участницы разработают свои бизнес-проекты и презентуют их экспертному жюри. Авторы лучших идей будут отмечены свидетельствами и памятными призами, получат сопровождение для себя и своего бизнеса, – сообщила председатель регионального отделения Ассоциации «Женщины бизнеса» по Республике Башкортостан Яна Васильева.

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Теги:"нацпроекты"
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