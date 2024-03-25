Экспортеры Башкирии могут подать заявку на возмещение затрат по транспортировке товаров

– Из регионального бюджета в период с 2019 по 2023 год 211 экспортирующих компаний получили субсидии на возмещение части затрат на транспортировку товаров за рубеж на общую сумму 438 млн рублей, а объем поддержанного экспорта составил 40 млрд рублей. Вместе с тем по итогам прошлого года для оказания финансовых мер поддержки экспортерам из бюджета республики было выделено 50 млн рублей. Получателями субсидии на возмещение части затрат на транспортировку стали 19 предприятий-экспортеров, объем поддержанного экспорта достиг 1,5 млрд рублей. В текущих условиях максимально важно продолжить поддержку экспортеров. Полученные субсидии помогут им направить средства на дальнейшее развитие производств и повысить конкурентоспособность собственной продукции, – отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.





Субсидия вошла в региональную программу «Развитие экспорта Республики Башкортостан до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2022 года № 767.





Получить субсидию в 2024 году могут следующие заявители:





1) заявитель является юридическим лицом (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории Республики Башкортостан в качестве налогоплательщика, и осуществляет экспортную деятельность на территории Республики Башкортостан;





2) заявитель относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;





3) заявитель при осуществлении транспортировки товаров (продукции) на экспорт понес соответствующие затраты по договору(-ам) на транспортировку товаров (продукции);





4) коды видов товаров (продукции), которые были транспортированы на экспорт, входят в перечень кодов товаров единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в отношении которых осуществляется несырьевой неэнергетический экспорт, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2023 года № 661-р;





5) транспортировка товаров (продукции) на экспорт осуществлялась с 1 июля 2023 года от пункта отправления, расположенного на территории Российской Федерации, до конечного пункта назначения автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом или несколькими видами транспорта.





Размер субсидии одному заявителю составляет 90% от общей суммы документально подтвержденных затрат, связанных с транспортировкой товаров (продукции) на экспорт, но не более 40% от объема экспортной поставки, затраты на которую подлежат возмещению, и не превышает 9 млн рублей.





Результатами предоставления субсидии являются:





1) сохранение объема экспорта получателя субсидии по итогу 2024 года на уровне не ниже 2023 года или увеличение объема экспорта получателя субсидии по итогу 2024 года по сравнению с 2023 годом – в случае, если получатель субсидии осуществлял экспортную деятельность в 2023 году;





2) увеличение объема экспорта получателя субсидии с момента подачи заявки в МВЭС РБ по итогу 2024 года – в случае, если получатель субсидии не осуществлял экспортную деятельность в 2023 году, но осуществлял ее с 1 января 2024 года.





Заявки на получение субсидии принимаются МВЭС РБ с 1 апреля 2024 года до полного освоения средств, представленных на реализацию программы по адресу г. Уфа, ул. Цюрупы, д.13, 5 этаж, 526 кабинет.