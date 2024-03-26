В Стерлитамаке провели гарантийный осмотр объектов

Сегодня в ходе проверки были обследованы дороги, отремонтированные по национальному проекту, по улицам Блюхера, Салтыкова-Щедрина, Черноморской, Лесной и Кочетова. На отдельных участках были выявлены дефекты – трещины или повреждение кромки асфальтобетонного покрытия, в некоторых местах – просадки люков смотровых колодцев. При проведении обследования произведены замеры продольной и поперечной ровности дорожного полотна при помощи трёхметровой дорожной рейки.

Комиссия произвела фотофиксацию дефектов, составила акты осмотра. В рамках установленного срока подрядные организации должны будут устранить все замечания и произвести гарантийный ремонт за свой счёт.