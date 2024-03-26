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26 Марта , 15:20

В Стерлитамаке провели гарантийный осмотр объектов

В Стерлитамаке Республики Башкортостан  начался осмотр дорожных объектов, отремонтированных в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и находящихся на гарантии. Комиссионное обследование на участках дорог проводят специалисты администрации Стерлитамака и управления ЖКХ, представители Упрдор «Приуралье», Управления капитального строительства и подрядных организаций, выполнявших ремонт.  

В Стерлитамаке провели гарантийный осмотр объектов
В Стерлитамаке провели гарантийный осмотр объектов
Сегодня в ходе проверки были обследованы дороги, отремонтированные по национальному проекту,  по улицам Блюхера, Салтыкова-Щедрина, Черноморской, Лесной и Кочетова. На отдельных участках были выявлены дефекты – трещины или повреждение кромки асфальтобетонного покрытия, в некоторых местах – просадки люков смотровых колодцев. При проведении обследования произведены замеры продольной и поперечной ровности дорожного полотна при помощи трёхметровой дорожной рейки.
 
Комиссия произвела фотофиксацию дефектов, составила акты осмотра. В рамках установленного срока подрядные организации должны будут устранить все замечания и произвести гарантийный ремонт за свой счёт.

Источник: Администрация ГО г. Стерлитамак 
 
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Теги:"нацпроекты"
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