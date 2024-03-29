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29 Марта , 15:37

В Стерлитамаке в 2024 году отремонтируют улицу Нахимова

В Стерлитамаке в 2024 году отремонтируют улицу Нахимова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В нормативное состояние приведут участок дороги от проспекта Ленина до улицы Николаева протяженностью 730 метров. Дорожники заменят выравнивающие и верхние слои асфальта, заменят старые бетонные бордюры на гранитные, устроят дорожно-тактильные указатели, нанесут разметку из термопластика. На эти работы направят более 18 млн рублей. 

В Стерлитамаке в 2024 году отремонтируют улицу Нахимова
В Стерлитамаке в 2024 году отремонтируют улицу Нахимова
- Данная улица обеспечивает доступ к нескольким социально-значимым объектам. Недалеко от улицы Нахимова располагается детская городская больница, санаторий-профилакторий «Березка», а также учебные корпуса одного из колледжей Стерлитамака. Здесь ходит общественный транспорт. Поэтому важно отремонтировать данную улицу, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов. 

К дорожным работам планируется приступить в мае, а завершить ремонт – до конца июля 2024 года.

Напомним, в этом году в Стерлитамаке планируется отремонтировать 12 участков дорог общей протяженностью более 7 км. На эти работы направят более 215 млн рублей.
 
Источник: Минтранс РБ
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Теги:"нацпроекты"
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