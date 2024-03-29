В Стерлитамаке в 2024 году отремонтируют улицу Нахимова

- Данная улица обеспечивает доступ к нескольким социально-значимым объектам. Недалеко от улицы Нахимова располагается детская городская больница, санаторий-профилакторий «Березка», а также учебные корпуса одного из колледжей Стерлитамака. Здесь ходит общественный транспорт. Поэтому важно отремонтировать данную улицу, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов.





К дорожным работам планируется приступить в мае, а завершить ремонт – до конца июля 2024 года.





Напомним, в этом году в Стерлитамаке планируется отремонтировать 12 участков дорог общей протяженностью более 7 км. На эти работы направят более 215 млн рублей.

Источник: Минтранс РБ