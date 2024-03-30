Стерлитамак принимает активное участие в реализации федеральных проектов нацпроекта «Культура»

В рамках проекта «Цифровая культура», направленного на формирование информационного пространства в сфере культуры, муниципальными учреждениями культуры за 2023 год было проведено 124 онлайн-трансляций культурных мероприятий. Общее число просмотров мероприятий составило более 150 тысяч просмотров.





В рамках проекта «Творческие люди» сотрудники муниципальных учреждений культуры проходят обучение по дополнительным профессиональным программам. В 2023 году сотрудники Стерлитамакского историко-краеведческого музея, централизованной библиотечной системы, детских школ искусств и Городского дворца культуры прошли обучение по дополнительным профессиональным программам. В 2023 году обучились 21 сотрудник муниципальных учреждений культуры. В период с 2019 по 2023 годы обучение прошло 82 сотрудника.





В этом году в рамках проекта «Творческие люди» планируется дополнительно обучить 25 сотрудники муниципальных учреждений культуры города. А по проекту «Цифровая культура в 2024 году проведут более 120 онлайн-трансляций культурных мероприятий.

Источник: Администрация ГО г. Стерлитамак РБ