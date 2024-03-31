Агроэкспорт Башкортостана имеет потенциал для трехкратного роста

По сравнению с 2023 годом объём экспорта сельскохозяйственной продукции из Башкортостана может вырасти почти в 3 раза, до более $1 млрд, считает руководитель ФГБУ «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов.





- Понятно, что мы будем ставить исполнимые планы, достижимые показатели - в районе $0,5 млрд для Башкортостана. Но если помечтать, быть очень амбициозными, то, по нашему представлению, если инвесторы хотя бы 20-30% средств научатся направлять на развитие экспортного направления, то показатель экспорта может составить и более $1 млрд, - сказал он на пленарном заседании Агропромышленного форума в Уфе.





Дмитрий Краснов напомнил, что основную долю (около 90%) агроэкспорта из Башкирии в настоящее время составляют подсолнечное и рапсовое масло, жмыхи, сахар и сахарная продукция, пшеница. Существенным экспортным потенциалом обладают растительное масло и жмыхи, сахар и сахарная продукция, пшеница. Помимо этого, можно нарастить экспортные поставки сухого молока, говядины и субпродуктов, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, свинины, спирта и меда.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан



