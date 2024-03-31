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31 Марта , 08:00

Агроэкспорт Башкортостана имеет потенциал для трехкратного роста

Для реализации целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по увеличению поставок продукции агропромышленного комплекса за рубеж в Башкортостане реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК».

Агроэкспорт Башкортостана имеет потенциал для трехкратного роста
Агроэкспорт Башкортостана имеет потенциал для трехкратного роста
По сравнению с 2023 годом объём экспорта сельскохозяйственной продукции из Башкортостана может вырасти почти в 3 раза, до более $1 млрд, считает руководитель ФГБУ «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов.

- Понятно, что мы будем ставить исполнимые планы, достижимые показатели - в районе $0,5 млрд для Башкортостана. Но если помечтать, быть очень амбициозными, то, по нашему представлению, если инвесторы хотя бы 20-30% средств научатся направлять на развитие экспортного направления, то показатель экспорта может составить и более $1 млрд, - сказал он на пленарном заседании Агропромышленного форума в Уфе.

Дмитрий Краснов напомнил, что основную долю (около 90%) агроэкспорта из Башкирии в настоящее время составляют подсолнечное и рапсовое масло, жмыхи, сахар и сахарная продукция, пшеница. Существенным экспортным потенциалом обладают растительное масло и жмыхи, сахар и сахарная продукция, пшеница. Помимо этого, можно нарастить экспортные поставки сухого молока, говядины и субпродуктов, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, свинины, спирта и меда.
 
Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

 
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Теги:"нацпроекты"
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