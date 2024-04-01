Башкирия заняла второе место в России по объему выданных микрозаймов через Цифровую платформу МСП.РФ

– Сегодня микрофинансирование остается одним из ключевых инструментов поддержки бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а цифровизация процесса получения микрозаймов значительно упрощает процедуру для предпринимателей, делая ее более удобной и прозрачной, – отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.



Сервис по подбору и получению микрофинансирования на платформе МСП.РФ доступен юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Отдельно регистрироваться на МСП.РФ не нужно. Достаточно иметь учетную запись на «Госуслугах» и с ее помощью авторизоваться на сервисе. Владельцы бизнеса могут самостоятельно пройти автоматический скоринг стоп-факторов, выбрать подходящий предпринимательский займ и отправить онлайн-заявку из любого муниципалитета республики без посещения офиса Башкирской микрокредитной компании. Результаты рассмотрения заявки также можно отследить онлайн.



До 5 млн рублей могут получить субъекты МСП, до 500 тыс. рублей – самозанятые. Срок предоставления микрозайма – до трех лет. Средневзвешенная процентная ставка в рамках 2023 года составляет 5,8%. В приоритете самозанятые и начинающие предприниматели, чей бизнес не старше двух лет. Также преимущественным правом на финансовую поддержку обладают социальные предприятия, женщины-предприниматели, экспортеры, организации из таких важных отраслей, как экология, туризм, спорт, инновации и другие.