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3 Апреля , 17:50

В Башкирии побит рекорд прошлого года по электронной записи в 1 класс

Родители и опекуны первоклассников уже на второй день приема документов в школы отправили через федеральный и региональный порталы Госуслуг 11 038 электронных заявлений, что на 2,3 тыс. больше, чем в первых числах апреля 2023 года.

В Башкирии побит рекорд прошлого года по электронной записи в 1 класс
В Башкирии побит рекорд прошлого года по электронной записи в 1 класс
Развитие портала Госуслуг, перевод социально значимых услуг в электронную форму, а также создание новых сервисов — одна из ключевых задач нацпроекта «Цифровая экономика».

– Увеличение количества заявлений в первый класс, поданных на Госуслугах, говорит о востребованности электронной услуги у родителей, чьи дети собираются пойти в школу. Такой формат обращения в школы, безусловно, экономит время и дает возможность подать заявление в первые дни приема. Напомню, что в том году на портале Госуслуг открылась возможность предзаполнить заявление для записи ребенка в первый класс с сохранением его в личном кабинете и возможностью редактирования до 1 апреля. А в день старта приемной кампании нажатием одной кнопки заявление направляется в школу, – сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления Башкортостана Динар Шарафутдинов.

Если заявление было подано на Госуслугах, идти в школу с оригиналами документов не нужно. Её сотрудники могут попросить принести только документы о праве на льготное зачисление или те, которые подтвердить в электронном виде невозможно.

В Башкортостане услуга «запись детей в школу» доступна сразу на двух платформах: на региональном порталегосударственных услуг и на едином – федеральном.
 
Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан
 
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Теги:"нацпроекты"
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