В Башкирии побит рекорд прошлого года по электронной записи в 1 класс

Развитие портала Госуслуг, перевод социально значимых услуг в электронную форму, а также создание новых сервисов — одна из ключевых задач нацпроекта «Цифровая экономика».



– Увеличение количества заявлений в первый класс, поданных на Госуслугах, говорит о востребованности электронной услуги у родителей, чьи дети собираются пойти в школу. Такой формат обращения в школы, безусловно, экономит время и дает возможность подать заявление в первые дни приема. Напомню, что в том году на портале Госуслуг открылась возможность предзаполнить заявление для записи ребенка в первый класс с сохранением его в личном кабинете и возможностью редактирования до 1 апреля. А в день старта приемной кампании нажатием одной кнопки заявление направляется в школу, – сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления Башкортостана Динар Шарафутдинов.





Если заявление было подано на Госуслугах, идти в школу с оригиналами документов не нужно. Её сотрудники могут попросить принести только документы о праве на льготное зачисление или те, которые подтвердить в электронном виде невозможно.





В Башкортостане услуга «запись детей в школу» доступна сразу на двух платформах: на региональном портале государственных услуг и на едином – федеральном

Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан