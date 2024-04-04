В Башкирии участник нацпроекта «Производительность труда» получил льготный заем на сумму 300 млн рублей

Получение дополнительного финансирования стало возможным после выполнения мероприятий под руководством экспертов Регионального центра компетенций РБ (РЦК) по созданию потока образца, внедрения ключевых элементов производственной системы и повышения производительности труда.





В октябре 2022 года проект автоматизированного завода по выпуску гофротары компании ООО «Добрый картон» был представлен на «Инвестиционном часе» Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову, а в июне 2023 года получил статус приоритетного. До 2025 года инвестиции в создание завода мощностью 70 млн тонн картона в год составят 280 млн рублей, будет создано порядка 50 новых рабочих мест.





– В Башкортостане национальный проект «Производительность труда» приобретает все больший охват. На сегодняшний день уже 168 предприятий республики стали участниками нацпроекта и существенно улучшили показатели своих производств благодаря рекомендациям сотрудников РЦК. У них фиксируется снижение незавершенного производства, времени протекания процессов, а также увеличение выработки. Участие в нацпроекте позволяет предприятиям высвобождать технологический ресурс для дальнейшего развития. Многие участники нацпроекта в дальнейшем участвуют в заседаниях в формате «Инвестиционный час» при Главе Башкортостана и могут получить дополнительные инвестиции, – отметил Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.





ООО «Добрый картон» производит продукцию с использованием отечественного сырья, что способствует полному циклу производства для изготовления конкурентоспособной продукции из гофрокартона. При финансовой поддержке по линии ФРБ предприятие планирует приобрести новый 5-слойный гофроагрегат, котельную установку и систему аспирации.





– Все отрасли промышленности используют тару и упаковку для своей продукции. Потребительская активность населения увеличивается, важную роль занимает импортозамещение иностранных компаний локальными российскими товаропроизводителями. Упаковки из гофрокартона и гофротары имеют повышенную прочность, а также используются для позиционирования и продвижения самих товаров и компании в целом. В совокупности ожидается еще больший спрос на данную продукцию не только в Башкортостане, но и по всей стране, – рассказал заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев.





В ходе реализации проекта и модернизации технической базы предприятие планирует увеличить производительность труда и добиться увеличения производства готовой продукции до 54,2 млн м2 гофротары.





– ООО «Добрый картон» - активное предприятие, работающее в Башкортостане с 2014 года. За это время уже было профинансировано совместным займом регионального и федерального Фондов развития в размере 50 млн рублей. Компания также входит в состав Межрегионального мебельного кластера Приволжского федерального округа, что стимулирует развитие промышленного производства республики и позволяет привлекать дополнительные инвестиции в экономику региона, – добавил генеральный директор Фонда развития промышленности Республики Башкортостан Анвер Каримов.

Источник: Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан