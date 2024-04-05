В Башкирии благодаря нацпроекту бесплатное обучение смогут пройти 20 тыс. человек



– Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография» реализуется в Башкортостане с 2021 года. В 2023 году количество граждан, подавших заявки на обучение в Республике Башкортостан составило 18390 человек, из них 6910 успешно завершили обучение и повысили свою квалификацию или получили новую профессию. Контрольный показатель выполнен на 247%. Уровень трудоустройства составил 72,3%, нашли работу или открыли свое дело после обучения 4995 человек, — рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова.



Стать участником программы могут отдельные категории граждан, среди которых, безработные, родители дошкольников, сотрудники, чьи предприятия заявили о простое, ветераны СВО и их семьи. До начала обучения соискатели проходят профориентацию, чтобы подобрать именно ту программу, которая в наибольшей степени отвечает их стартовым знаниям, карьерным целям, а также запросу регионального рынка труда.



Республика Башкортостан в 2024 году вошла во вторую волну комплексной модернизации службы занятости населения. К концу года по проекту в республике будут работать 68 кадровых центров «Работа России», на сегодня открыты уже 4 – в Нефтекамске, Стерлитамаке, Орджоникидзевском районе Уфы и Кумертау.

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан