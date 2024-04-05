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5 Апреля , 01:15

В Башкирии благодаря нацпроекту бесплатное обучение смогут пройти 20 тыс. человек

В Башкортостане стартовало бесплатное обучение по нацпроекту «Демография». В этом году соискателям доступно 20 образовательных программ. Для участия нужно подать заявку через портал «Работа России» или на личном приеме профоринтолога в центре занятости населения. Пройти бесплатное обучение можно как для трудоустройства по найму, так и для открытия собственного дела. Переобучиться или повысить квалификацию можно по направлениям администратор предприятия сферы услуг, оператор станков с программным управлением, специалист по государственным закупкам, специалист по развитию профессиональной эффективности.

В Башкирии благодаря нацпроекту бесплатное обучение смогут пройти 20 тыс. человек
В Башкирии благодаря нацпроекту бесплатное обучение смогут пройти 20 тыс. человек

 – Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография» реализуется в Башкортостане с 2021 года. В 2023 году количество граждан, подавших заявки на обучение в Республике Башкортостан составило 18390 человек, из них 6910 успешно завершили обучение и повысили свою квалификацию или получили новую профессию. Контрольный показатель выполнен на 247%.  Уровень трудоустройства составил 72,3%, нашли работу или открыли свое дело после обучения 4995 человек, — рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова. 

Стать участником программы могут отдельные категории граждан, среди которых, безработные, родители дошкольников, сотрудники, чьи предприятия заявили о простое, ветераны СВО и их семьи. До начала обучения соискатели проходят профориентацию, чтобы подобрать именно ту программу, которая в наибольшей степени отвечает их стартовым знаниям, карьерным целям, а также запросу регионального рынка труда. 

Республика Башкортостан в 2024 году вошла во вторую волну комплексной модернизации службы занятости населения. К концу года по проекту в республике будут работать 68 кадровых центров «Работа России», на сегодня открыты уже 4 – в Нефтекамске, Стерлитамаке, Орджоникидзевском районе Уфы и Кумертау.
 
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
 
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Теги:"нацпроекты"
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