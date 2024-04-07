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7 Апреля , 15:35

В Башкирии субъекты критической информационной инфраструктуры полностью переведут на отечественное ПО

В Башкирии приступили к реализации требований федерального законодательства по переходу на преимущественное применение отечественных средств защиты информации в субъектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Проведение цифровой трансформации именно на базе отечественных решений прямо закреплено в национальном проекте «Цифровая экономика РФ».

В Башкирии субъекты критической информационной инфраструктуры полностью переведут на отечественное ПО
В Башкирии субъекты критической информационной инфраструктуры полностью переведут на отечественное ПО
— В Башкортостане имеются субъекты критической информационной инфраструктуры, которыми обеспечивается функционирование информационной инфраструктуры республиканских органов государственной власти. В рамках указаний Президента страны мы должны полностью отказаться от иностранного оборудования и программного обеспечения и перейти на отечественные средства защиты информации, – отметил министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.

Министр также назвал преимущества перехода на отечественные продукты, среди которых: сокращение совокупной стоимости владения ПО, уход от валютных колебаний, технологическая независимость, возможность доработки отечественных ИТ-решений напрямую с компаниями-разработчиками.

Осуществить переход на отечественные средства защиты информации и программное обеспечение основных субъектов КИИ министерство цифрового развития планирует до 1 января 2025 года.
 
Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан
 
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Теги:"нацпроекты"
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