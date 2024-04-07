В Башкирии субъекты критической информационной инфраструктуры полностью переведут на отечественное ПО

— В Башкортостане имеются субъекты критической информационной инфраструктуры, которыми обеспечивается функционирование информационной инфраструктуры республиканских органов государственной власти. В рамках указаний Президента страны мы должны полностью отказаться от иностранного оборудования и программного обеспечения и перейти на отечественные средства защиты информации, – отметил министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.





Министр также назвал преимущества перехода на отечественные продукты, среди которых: сокращение совокупной стоимости владения ПО, уход от валютных колебаний, технологическая независимость, возможность доработки отечественных ИТ-решений напрямую с компаниями-разработчиками.





Осуществить переход на отечественные средства защиты информации и программное обеспечение основных субъектов КИИ министерство цифрового развития планирует до 1 января 2025 года.