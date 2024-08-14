Журналист из Стерлитамака встретился на передовой с легендарным «Башкиром»

В зоне спецоперации «Башкир» − довольно распространённый позывной среди наших бойцов. Носить его и почётно, и ответственно. Наш герой – боец батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова. Справедливости ради надо сказать, что после общения с бойцами этого подразделения невольно приходишь к мысли, что каждый из них герой, каждый достоин того, чтобы о нём рассказали.



Наслушавшись разных легенд о «Башкире», мы заранее настроились на встречу с ним. Да и сопровождавший нас боец с позывным «Шаман» твердил, что имеем дело с бесстрашным воином: несмотря на пять ранений, он по-прежнему в строю и рвётся в бой. Мы застали его только что вернувшимся со штурма вражеских позиций.

Вечерело… На фоне заката, словно прикрывая нас от маячивших на горизонте позиций противника, красовалась могучая фигура бойца. В его горящих глазах отражалось бесстрашие настоящего воина. Суровый на первый взгляд, он вёл шутливый разговор с парнями. Похоже, в этом воине воплотились и присущая нашему народу широта души, и бесстрашие.

– Вот и он сам! «Башкир», это к тебе, – знакомит нас «Шаман».

Не успевший остыть от боя «Башкир», прислонив автомат, начинает разговор:

– Всыпали мы им за наших парней! Каждый из них был мне как брат. Здесь я обрёл друзей на всю оставшуюся жизнь. Мы все как одна семья!

Здесь не раз приходится слышать, что нет крепче дружбы, скреплённой кровью в боях с врагом. Слова «Башкира» – ещё одно тому подтверждение. Увы, на войне не обходится без потерь...

Как я ни старался расспросить героя о бое­вых подвигах, он так и не раскрылся: то ли не хотел ненароком затронуть секреты, то ли дело в скромности бойца. Да, не зря нас предупреждали о его немногословности. Впрочем, допытываться нужды не было.

Орден Мужества, медали «За отвагу», Жукова, Шаймуратова говорили сами за себя.

Зато на вопрос, почему он взял в руки оружие, ответил охотно: «Пиши, пусть молодое поколение знает. Мои сыновья без всякого принуждения с моей стороны сейчас готовят себя к воинской службе. И это главное. Они на правильном пути. Дед мой, ветеран Великой Отечественной, много рассказывал о зверствах фашистов. И о том, как отважно воевали наши бойцы. Я здесь продолжаю его дело. Без малого столетие спустя довелось пойти по его стопам. Воюю в тех местах, где и он воевал».

А ведь и правда, практически каждый из бойцов батальона в зоне специальной военной операции сейчас идёт дорогами своих дедов. Практически каждый, потому что тогда война постучалась в дверь каждого дома, не обошла стороной ни одну семью.



– Как и в Великую Отечественную, сегодня многие наши земляки – в числе самых отважных, самых ответственных, – не без гордости говорит наш собеседник. – К примеру, среди нас есть один парень из Уфы. Предприниматель. Даже от аренды своих помещений он мог бы зарабатывать не меньше, чем в зоне СВО. Но он пришёл сюда. Как после этого можно говорить, что парни здесь ради денег! – в сердцах бросает «Башкир». – Конечно, здесь хорошо платят. Да и за ранение отдельная выплата. Государство своё слово держит. Но мы воюем не ради денег, мы защищаем Родину! Мы – заслон фашизму, что рвётся в наши дома!

Давая понять, что на этом разговор исчерпан, «Башкир» прощается с нами. Хотелось бы, конечно, ещё о многом расспросить его. Что ж, будем надеяться, что у нас ещё будет возможность поговорить с легендарным бойцом, когда он вернётся с победой.



Рамиль МАНСУРОВ

Перевод с башкирского языка Фаяза ЮМАГУЗИНА

В регионе по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова размер единовременной выплаты контрактникам вырос до одного миллиона рублей.

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