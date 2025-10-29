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29 Октября 2025, 10:01

В Башкирии пройдет Чемпионат России по женскому боксу

С 27 ноября по 7 декабря в уфимском Дворце борьбы состоится Чемпионат России по боксу среди женщин.

 В соревнованиях примут участие 180 спортсменок со всей страны, 11 из которых представят Башкортостан.

О готовности к турниру сообщили на организационном комитете под председательством премьер-министра правительства республики Андрея Назарова. Он отметил, что регион имеет большой опыт проведения мероприятий высокого уровня и последовательно движется к цели стать спортивной столицей России.

Как сообщил вице-премьер – министр спорта РБ Руслан Хабибов, чемпионат является одним из ключевых событий 2025 года. Помимо спортивной программы, для участниц запланированы мастер-классы для юных спортсменов, а также социальные визиты в детские дома и медицинские учреждения.

Это уже второй раз, когда Уфа принимает женский чемпионат России по боксу — предыдущий состоялся в 2023 году.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/27760/

 

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