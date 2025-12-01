У филиала Госфонда «Защитники Отечества» в Белорецком районе – 540 подопечных

В республиканском филиале фонда «Защитники Отечества» – 120 социальных координаторов, одна из них – Татьяна Борисова из Белорецкого района.

Жизнь Татьяны Леонидовны можно назвать образцово-показательной. Замужем, счастливая мать троих детей – Кристины, Михаила и Ангелины. Историк с университетским образованием работала начальником отдела опеки и попечительства администрации района. С началом СВО стала на добровольных началах заниматься вопросами оказания помощи участникам СВО и членам их семей.

С марта 2025 года Татьяна Борисова – социальный координатор регионального филиала фонда «Защитники Отчества» по Белорецкому району. У нее 540 подопечных.

– Более 500, – это ветераны СВО, члены их семей. Со многими я знакома, помогала ранее и сейчас мы общаемся, поддерживаем связь, – рассказала Татьяна Леонидовна.

Социальный координатора старается проинформировать всех своих подопечных о мерах поддержки, новых программах помощи, помогает оформить и подать заявки на получение ТСР, проведение адаптации жилья, оказывает содействие в сборе и подготовке всех необходимых документов.

Один из подопечных Татьяны Леонидовны получил современный сложный протез, четверо готовятся к проведению адаптации их жилых помещений.

– Главный принцип и в моей жизни, и в моей деятельности, – к людям нужно относиться по-человечески. Это главный принцип. Он мне помогает, и, я думаю, и в дальнейшем поможет мне трудиться плодотворно, – отметила Татьяна Борисова.

Как отметила руководитель республиканского филиала Госфонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина, социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» первыми принимают на себя бремя людских проблем, выступая своеобразной линией обороны для подопечных.

– Социальные координаторы осуществляют прием всех посетителей нашего фонда. К нам в октябре текущего года присоединились 15 новых специалистов, и теперь нас уже 120 человек, – это значительный шаг вперед в нашей работе по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Новые сотрудники – это ценное пополнение, которое позволит нам расширить охват и оказывать помощь еще большему количеству людей, нуждающихся в нашей поддержке, – подчеркнула Гульнур Кульсарина.

– За время работы фонда мы стали единой командой, работаем плечом к плечу ради общей цели – оказать помощь защитникам и их близким, – сказала на двухлетии фонда «Защитники Отечества» статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

– Результаты работы уже видны – положительные отзывы ветеранов СВО и членов их семей, а также количество решенных вопросов. Такие результаты – большая заслуга социальных координаторов, людей неравнодушных, настоящих профессионалов своего дела, – подчеркнула Анна Цивилева.



Адрес филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан: г. Уфа, ул. Мингажева, д. 107. Телефон: 8 (347) 268-01-02



Текст Галина Морозова, ролик – ЦУР