-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
1 Декабря , 13:18

В Башкирии приняли делегацию Алтайского края

Вице-премьер Алтайского края Александр Лукьянов в ходе визита в Башкортостан познакомился с уникальной моделью уфимского межвузовского кампуса - пространства, где под одной крышей соединены наука, образование и предприятия высокотехнологичных отраслей.

В Башкирии приняли делегацию Алтайского края
В Башкирии приняли делегацию Алтайского края

Гостю показали первый этаж кампуса - открытую общественную зону, где регулярно проходят выставки, встречи, студенческие форумы. Здесь же расположен ставший уже неофициальным маскотом кампуса - медведь-арт-объект, любимый студентами и резидентами.

Делегация посетила медицинский блок, лабораторию 3D-моделирования, где специалисты продемонстрировали напечатанные на принтере суставы и рассказали о технологии изготовления индивидуальных имплантов из материалов, максимально приближенных к структуре человеческой кости. Представили и другие направления работы - обучение программированию на базе игры «Берлога», исследования в сфере сельского хозяйства, а также разработки в нефтегазовой отрасли.

Александр Лукьянов дал высокую оценку уфимской площадке, отметив её практическую направленность:

- Это отличная территория для перспективной молодежи, которая хочет заниматься прикладной наукой. Хотя это непросто. Наука работает на будущее - ее результаты видишь через годы, а промышленность и бизнес требуют решений уже сейчас. И здесь, в кампусе, эти задачи объединяются. Мы увидели лаборатории медицины, сельского хозяйства, нефтегаза - и везде молодые ребята решают задачи развития отраслей, - сказал он.

Особое внимание вице-премьер уделил лабораториям Башкирского государственного аграрного университета — одного из резидентов межвузовского кампуса. Он отметил, что и БашГАУ, и Алтайский аграрный университет участвуют в федеральной программе «Кадры АПК», которая позволяет вузам получать поддержку на модернизацию корпусов и общежитий.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/27933/ 

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru