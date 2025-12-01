В Башкирии приняли делегацию Алтайского края

Гостю показали первый этаж кампуса - открытую общественную зону, где регулярно проходят выставки, встречи, студенческие форумы. Здесь же расположен ставший уже неофициальным маскотом кампуса - медведь-арт-объект, любимый студентами и резидентами.

Делегация посетила медицинский блок, лабораторию 3D-моделирования, где специалисты продемонстрировали напечатанные на принтере суставы и рассказали о технологии изготовления индивидуальных имплантов из материалов, максимально приближенных к структуре человеческой кости. Представили и другие направления работы - обучение программированию на базе игры «Берлога», исследования в сфере сельского хозяйства, а также разработки в нефтегазовой отрасли.

Александр Лукьянов дал высокую оценку уфимской площадке, отметив её практическую направленность:

- Это отличная территория для перспективной молодежи, которая хочет заниматься прикладной наукой. Хотя это непросто. Наука работает на будущее - ее результаты видишь через годы, а промышленность и бизнес требуют решений уже сейчас. И здесь, в кампусе, эти задачи объединяются. Мы увидели лаборатории медицины, сельского хозяйства, нефтегаза - и везде молодые ребята решают задачи развития отраслей, - сказал он.

Особое внимание вице-премьер уделил лабораториям Башкирского государственного аграрного университета — одного из резидентов межвузовского кампуса. Он отметил, что и БашГАУ, и Алтайский аграрный университет участвуют в федеральной программе «Кадры АПК», которая позволяет вузам получать поддержку на модернизацию корпусов и общежитий.

