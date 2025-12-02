Из Уфы — на мировой подиум: как мама троих детей покорила мир

Это событие увенчало её стремительный год, в который она также запустила новый бизнес и снялась для обложки журнала.

Юношеская мечта Ирины о подиуме хоть и привела её в модельный бизнес в 15 лет, но уступила место образованию и созданию семьи. Период, когда ей казалось, что самое интересное осталось позади, сменился смелым решением — заявить о себе на конкурсе «Миссис Россия Мира». Эта, как она сама называет, «лебединая песня» принесла ей сначала Гран-при в Башкортостане, а затем и путёвку на международный финал на Филиппинах.

Сегодня Ирина — мать, которая параллельно управляет двумя компаниями: текстильным производством и «Школой благородных леди» для юных учениц. Она убеждена, что лучший метод воспитания — личный пример. Её дочери, вдохновляясь энергией матери, сами достигают высот в учёбе, творчестве и даже начинают осваивать модельную сферу.

Свой источник сил Ирина находит в гармонии: забота о себе, полноценный отдых, правильное питание и спорт. Её путь — яркое доказательство того, что возраст и материнство не ограничивают возможности, а лишь открывают новые грани для самореализации, которая возможна в любой момент жизни.

