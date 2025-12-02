-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
2 Декабря , 10:58

Из Уфы — на мировой подиум: как мама троих детей покорила мир

46-летняя многодетная мама и предприниматель из Уфы Ирина Ишмуратова стала победительницей в номинации Mrs. Diversity на международном конкурсе «Mrs.Universe».

Из Уфы — на мировой подиум: как мама троих детей покорила мир
Из Уфы — на мировой подиум: как мама троих детей покорила мир

Это событие увенчало её стремительный год, в который она также запустила новый бизнес и снялась для обложки журнала.

Юношеская мечта Ирины о подиуме хоть и привела её в модельный бизнес в 15 лет, но уступила место образованию и созданию семьи. Период, когда ей казалось, что самое интересное осталось позади, сменился смелым решением — заявить о себе на конкурсе «Миссис Россия Мира». Эта, как она сама называет, «лебединая песня» принесла ей сначала Гран-при в Башкортостане, а затем и путёвку на международный финал на Филиппинах.

Сегодня Ирина — мать, которая параллельно управляет двумя компаниями: текстильным производством и «Школой благородных леди» для юных учениц. Она убеждена, что лучший метод воспитания — личный пример. Её дочери, вдохновляясь энергией матери, сами достигают высот в учёбе, творчестве и даже начинают осваивать модельную сферу.

Свой источник сил Ирина находит в гармонии: забота о себе, полноценный отдых, правильное питание и спорт. Её путь — яркое доказательство того, что возраст и материнство не ограничивают возможности, а лишь открывают новые грани для самореализации, которая возможна в любой момент жизни.

Источник: https://mgazeta.com/

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru