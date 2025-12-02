-11 °С
Московское ортопедическое предприятие провело ряд мероприятий в Башкирии

В рамках всероссийской недели «Открыто для всех», проходящей с 24 по 30 ноября 2025 года и посвященной повышению осведомленности о жизни людей с инвалидностью, Уфимский филиал АО «Московское ПрОП» провел ряд мероприятий 26 ноября.

Программа началась с экскурсии для школьников. Ребята увидели, как работает предприятие, и познакомились с современным протезно-ортопедическим оборудованием. И.о. управляющего филиалом Ксения Юрьевна Орлова подчеркнула: «Наша ежедневная работа — помогать людям вновь обрести возможность ходить. Сегодняшняя встреча показала подросткам, как высокие технологии возвращают пациентам радость активной жизни и самореализации. Мы надеемся, что для молодого поколения это станет не просто интересным фактом, а шагом к восприятию инклюзии как естественной нормы».

Далее состоялся мастер-класс по скандинавской ходьбе, организованный совместно с клубом «Твой ход» в рамках проекта «Вместе со СВОими». В активном занятии участвовали бойцы СВО, инструкторы и сотрудники филиала, на практике доказав, что спорт и реабилитация — это эффективный путь к физическому восстановлению, социальной адаптации и сплочению команды.

Уфимский филиал АО «Московское ПрОП», участвуя в программе «Открыто для всех», продолжает демонстрировать приверженность ценностям инклюзии, передаче опыта и вовлечению молодежи в социально важные проекты.

Источник: https://mgazeta.com/

