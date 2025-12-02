Вуз-резидент Межвузовского кампуса Уфы получил от «Башнефти» новую лабораторию

Во время торжественного открытия также было подписано соглашение о создании базовой кафедры «Башнефть – Геофизика», которая будет готовить геологов, петрофизиков и других специалистов для компании «Башнефть-ПЕТРОТЕСТ».

— УГНТУ — ключевой партнёр «Башнефти» в подготовке кадров. Более половины ее сотрудников — выпускники нашего университета. Новая лаборатория будет способствовать тому, чтобы уровень образования будущих специалистов соответствовал ожиданиям и потребностям компании «Башнефть», — сказал на открытии лаборатории ректор УГНТУ Олег Баулин.

Будущие инженеры-геофизики обучаются на кафедре «Геофизические методы исследований» анализу и интерпретации данных геофизических исследований скважин, осваивают навыки работы со специализированным оборудованием. Оснащение новой лаборатории позволяет проводить в ней практические занятия по всем направлениям промысловой скважинной геофизики.

Лаборатория укомплектована полностью российским оборудованием, системами регистрации данных, скважинными геофизическими приборами. В числе оборудования – программно-управляемый геофизический информационный комплекс регистрации данных каротажа «Лаборатория каротажная ГИК». Комплекс позволяет регистрировать, отображать в режиме реального времени и сохранять данные.

Лаборатория также оснащена регистраторами, разработанными одной из уфимских компаний на новой элементной базе, соответствующей последним достижениям в области электроники. В основу заложен современный многоядерный микропроцессор, позволяющий значительно увеличить объем вычислительных ресурсов и выйти на качественно новый уровень обработки сигналов и гарантировать точность и достоверность получаемых данных. Регистраторы преобразуют в цифровую форму сигналы скважинной и наземной аппаратуры.

Уфимский государственный нефтяной технический университет и НК «Роснефть» уже четверть века развивают сотрудничество в сфере подготовки квалифицированных кадров, в научной и инновационной областях. УГНТУ — один из ведущих технических университетов России, имеет статус регионального опорного вуза России.

При поддержке Компании в УГНТУ создан Научно-образовательный центр «НК «Роснефть» - УГНТУ» на базе горно-нефтяного факультета. В университете работают 11 базовых и выпускающих кафедр, которые реализуют образовательные программы в интересах дочерних предприятий «Роснефти».

Справочно

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Проект уфимского Межвузовского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.