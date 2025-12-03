На Международной неделе бизнеса обсудили бережливое производство

Участники рассмотрели современные подходы к повышению эффективности работы организаций социальной сферы с учетом цифровой трансформации и новых требований к качеству услуг. В числе ключевых вопросов – внедрение бережливых технологий медицине и образовании, показатели эффективности работы социальных учреждений, управление нагрузкой персонала и развитие компетенций в новых условиях, использование ИИ. Организаторами площадки выступили Правительство Башкортостана и Федеральный центр компетенций.



Модератор круглого стола – директор ИСИ РБ Владимир Савичев отметил, что в условиях нехватки персонала повышение производительности труда в социальной сфере становится фактором выживания.



Заместитель директора Корпорации развития Пермской области Александр Васильев пояснил, что фундаментом понятия «бережливый менеджмент» являются повышение эффективности процессов и система непрерывных улучшений. Надстройкой же становится формирование корпоративной культуры.



«В Башкирии прошли три волны эксперимента. В первом принимали участие 7 органов исполнительной власти, которые показали неплохие результаты. Подключили еще 8 участников и три муниципалитета на вторую волну. В третьей участвовали также секретариат Госсобрания и аппарат правительства, а также 15 муниципалитетов. Везде в среднем в два раза повысилась скорость протекания процессов, где-то участники добивались выдающихся результатов – в 10 и 50 раз. За два года эксперимента в 51 проекте получен реальный экономический эффект», - пояснил эксперт.



Руководитель проекта отраслевого центра компетенций Александра Ткаченко рассказала о реализации проектов по внедрению коробочных решений в рамках федерального проекта «Производительность труда» и тиражировании лучших практик в организациях культуры регионов РФ.



«Башкортостан в этом проекте – пилотный регион. В 2025 году к реализации федерального проекта по внедрению бережливых технологий подключились библиотеки и культурно-досуговые учреждения. В следующем году к ним добавятся музеи. Миссия проекта – устранять потери за счет передачи сотрудникам знаний, опыта и навыков. 6 из 10 участников этого года уже завершили проект, многие дали высокий результат. Не стоит бояться идти в проект. Надо использовать шанс сделать свою работу более интересной и эффективной. При этом очень важно, чтобы была вовлечена вся команда, тогда получаются действительно высокие результаты», - отметила Александра Ткаченко.

Источник: https://ibw-bashkortostan.com/about/news/20829/