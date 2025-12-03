В Башкирии прошла ярмарка вакансий крупнейшей нефтегазовой компании

Более 20 дочерних предприятий компании ПАО «Газпром» приняли участие в традиционной Ярмарке вакансий от предприятия в стенах резидента Межвузовского кампуса Уфы – Уфимского государственного нефтяного технического университета. Студенты смогли познакомиться с потенциальными работодателями и пройти интенсив по развитию гибких навыков. Также в этот день в университете официально открыли новые лаборатории, оборудованные при поддержке Газпрома.

По словам ректора УГНТУ Олега Баулина, ярмарка вакансий открывает перед студентами перспективы трудоустройства в компании, а также позволяет совмещать работу на производстве с обучением в университете по индивидуальному графику.

– Десять лет назад, в декабре 2015 года, Уфимский нефтяной университет стал опорным вузом ПАО «Газпром», что стало важной вехой в его истории. Совместно с многолетним стратегическим партнёром вуз реализует масштабные образовательные проекты, направленные на подготовку квалифицированных специалистов для отрасли. Именно УГНТУ вместе с «Газпромом» начал разработку «золотого стандарта» инженера опережающих технологий, который впоследствии был поддержан Министерством энергетики РФ и ведущими нефтегазовыми компаниями страны, – отметил Олег Баулин.

Помощник заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Вячеслав Калугин подчеркнул, что сегодня выпускники УГНТУ работают во всех подразделениях компании, в том числе на ключевых должностях.

– Как известно, самый ценный капитал – это люди. Уфимский нефтяной университет, наш стратегический партнёр, готовит кадры, которые становятся основой компании. Нам постоянно нужны хорошо подготовленные, мотивированные и стрессоустойчивые специалисты, – добавил он.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов отметил: «Ярмарка вакансий для нас – не только возможность рассказать о республике и столице. Это площадка, где определяются задачи на перспективу: как готовить необходимых специалистов. УГНТУ для нас – не просто региональный вуз, а университет, который играет ключевую роль в федеральных программах подготовки кадров для «Газпрома».

В рамках визита представителей ПАО «Газпром» в УГНТУ были открыты две современные образовательные площадки, созданные при поддержке компании.

Одна из них – лаборатория «Электрохимическая защита и защитные покрытия» на кафедре «Материаловедение и защита от коррозии». Она оснащена современным оборудованием, аналогичным тому, что используется на объектах «Газпрома». Здесь студенты изучают методы защиты газопроводов от коррозии, выполняют практические работы, моделируют процессы и приобретают компетенции, необходимые специалистам по противокоррозионной защите.

На кафедре также ведутся научные исследования. Среди значимых результатов – разработка приборно-диагностического комплекса для мониторинга подпленочной коррозии, который используется в учебном процессе и наглядно демонстрирует современные методы диагностики газопроводов.

Ещё одной новой площадкой стал Центр систем автоматического управления. Его техническое оснащение отвечает современным требованиям и предназначено для углублённого изучения технологий линейной телемеханики, оборудования и программных решений, применяемых в газотранспортной системе.

Учебно-лабораторные стенды охватывают основные современные и перспективные системы телемеханики и учёта газа, что позволяет организовать полный цикл обучения – от разработки и моделирования до тестирования алгоритмов в реальных системах. Центр станет ключевым звеном в подготовке специалистов, способных работать с цифровыми системами управления и обеспечивать надёжность объектов нефтегазовой отрасли.

Гости мероприятия также посетили именные аудитории и лаборатории компании, а также пообщались с учащимися «Газпром-классов» и «Газпром-групп».

Справочно.

Напомним, Уфимский государтсвенный технический нефтяной университет – один из пяти вузов-резидентов Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. По поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

