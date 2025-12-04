На Международной неделе бизнеса в Уфе дали советы начинающим предпринимателям

Участников приветствовала министр предпринимательства и туризма Башкортостана Светлана Верещагина.

«В республике создана мощная система поддержки бизнеса, одна из сильнейших в России, — отметила министр. — Работает целый ряд инфраструктурных институтов: лизинговая компания, микрокредитная организация, гарантийный фонд. Очень эффективно действуют наши коллеги в сфере сельского хозяйства, промышленности и экспортной поддержки».

При этом она особо выделила, что основной фoкус делается именно на молодёжь. Чем раньше человек начинает свой предпринимательский путь, тем быстрее проходит этапы становления. Чтобы помочь избежать на этом пути типичных ошибок, организованы различные мероприятия, акселераторы, образовательные программы и консультационная поддержка.

«Я призываю молодых людей активно пользоваться этими возможностями, — подытожила Светлана Верещагина. — В частности, обращаться в центр «Мой бизнес». Консультации также можно получить и в нашем министерстве. Желаю всем участникам плодотворной дискуссии».

Своей историей успеха поделилась вице-президент общероссийской общественной организации «Женщины Бизнеса» Яна Васильева.

«Сегодня я здесь выступаю не как вице-президент, а как предприниматель с большим опытом, — рассказала она. — Свой первый доход я получила в 11 лет, катала детей на лошадях. Я тогда ещё сама была ребёнком, но уже понимала, что мой путь — не работа по найму. Это стало для меня огромной мотивацией. В 19 лет я получила первую государственную субсидию — грант от правительства. На эти средства я открыла продуктовый магазин, который позже вырос в сеть. Мой бизнес продолжал развиваться даже тогда, когда я ушла в декрет — появились новые проекты. Сейчас у меня четыре различных бизнес-направления».

Спикер посоветовала новичкам активнее использовать меры господдержки: «Это действительно помогает развиваться, строить личный бренд и получать тот стартовый капитал, который может лечь в основу успешного бизнеса».

Начальник отдела возможностей для самореализации молодёжи министерства молодёжной политики Башкортостана Егор Кирсанов, в свою очередь, назвал грантовую поддержку одной из самых действенных мер.

«Развитие молодёжного предпринимательства — одно из ключевых направлений государственной молодёжной политики», — подчеркнул он.

Источник: https://ibw-bashkortostan.com/about/news/21037/