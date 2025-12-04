-11 °С
Новости
4 Декабря , 16:14

Россияне смогут задать вопрос Путину в мессенджере Max

Текстовое или видеообращение для программы «Итоги года с Владимиром Путиным» можно отправить через чат-бота в мессенджере Max.

Напомним, прямой эфир запланирован на 19 декабря в 14:00 по уфимскому времени. Приём вопросов и сообщений откроется сегодня в 17:00 () и продолжится до самого завершения общения Президента с гражданами и журналистами.

Для отправки обращения необходимо запустить сервис, нажав кнопку «Начать», затем поделиться номером телефона, указать ФИО, населённый пункт, возраст и загрузить видеоролик либо оставить текстовое сообщение.

Официальный чат-бот: https://max.ru/moskvaputinu

Фото: ИА «Башинформ» / архив.

 

