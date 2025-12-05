Резидент Межвузовского кампуса стал лидером среди получателей грантов РНФ

Обладателями грантов в размере 3 млн рублей на фундаментальные и поисковые научные исследования в 2026–2027 годах стали:

– Гульнара Воробьева, профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики Института информатики, математики и робототехники – за проект «Модели и методы управления объектами критической инфраструктуры арктического региона в условиях неопределенности и дефицита данных о состоянии окружающей среды»;

– Андрей Кистанов, старший научный сотрудник лаборатории «Металлы и сплавы при экстремальных воздействиях» Евразийского НОЦ – за проект «Исследование структуры и функциональных свойств семейства двумерных тернарных нитридов со стехиометрией ABN2 (A - Mg, Zn, а B - переходный металл) с помощью первопринципного моделирования»;

– Мурат Джаубермезов, доцент кафедры генетики и фундаментальной медицины Института природы и человека – за проект «Археогеномика Кавказа: реконструкция генетической истории XV– XVIII веков»;

– Булат Ахметшин, старший преподаватель кафедры физической химии и химической экологии Института химии и защиты в чрезвычайных ситуациях – за проект «Универсальная основа с возможностью подбора микро/макроэлементов в качестве удобрений на основе полисульфидных растворов»;

– Дмитрий Александров, ассистент кафедры сварочных, литейных и аддитивных технологий Института химии и защиты в чрезвычайных ситуациях – за проект «Геоинформационное моделирование трансформации природнотехнических систем под воздействием техногеннонакопленного загрязнения (на примере Республики Башкортостан)»;

– Искандер Саитбатталов, заместитель директора Института истории и государственного управления по научной работе – за проект «Cуфийская культура Башкирии в XIX–XXI веках по данным книжных собраний и устных нарративов»;

– Булат Азнабаев, профессор кафедры истории РБ, археологии и этнологии Института истории и государственного управления – за проект «Роль дипломатической деятельности башкирской элиты в расширении юговосточных границ Российского государства в XVI-XVIII вв.»;

– Иван Мешков, старший научный сотрудник кафедры телекоммуникационных систем Института электротехнического инжиниринга – за проект «Исследование и разработка новых информационных технологий, основанных на голографическом спектральном кодировании»;

– Владимир Любопытов, старший научный сотрудник лаборатории «Сенсорные системы на основе устройства интегральной фотоники» – за проект «Разработка методов и анализ эффективности коррекции сигнала в оптическом домене средствами интегральной фотоники для высокоскоростных оптических межсоединений»;

– Роман Никифоров, доцент кафедры безопасности производства и промышленной экологии Института технологий и материалов – за проект «Исследование взаимосвязи тепловых параметров режима MIG-сварки с формированием мелкозернистой структуры в околошовной зоне сварных соединений жаропрочных никелевых сплавов».

Одной из первых победителей поздравила председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина:

– Наука Башкортостана бьет рекорды. Эти гранты - не просто финансирование на 2026-2027 годы. Это инвестиции в прорыв. Ученые смогут развивать абсолютно новые для себя и для республики тематики, сформируют сильные исследовательские команды, заложат основу для будущих открытий. Каждый из этих проектов – это смелая идея, которая сегодня кажется поисковой, а завтра может изменить целую отрасль. Это яркое подтверждение высокого уровня научной школы Башкортостана.

Все проекты направлены на проведение исследований в целях развития новых для научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд.

