5 Декабря , 09:00

В 2026 году лесоводы Башкирии проведут лесовосстановление

В 2026 году перед Министерством лесного хозяйства Башкортостана стоит задача достичь целевого показателя федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие» — обеспечить баланс между убылью и восстановлением лесов на уровне не менее 103%.

Для этого потребуется провести лесовосстановление на площади минимум 13 тысяч гектаров.

Показатели 2025 года уже выполнены. Согласно предварительным данным, в рамках проекта работы по восстановлению и разведению лесов в республике проведены на 13,5 тысячи гектаров, что полностью компенсирует площадь вырубок. Важно отметить, что искусственное создание лесных культур (вручную или механизированно) выполнено на площади более 5,2 тысячи гектаров, что соответствует 100% плана.

— При этом, согласно оперативной информации, общий объём лесовосстановительных мероприятий в этом году должен составить не менее 15 тысяч гектаров. Основные работы уже завершены. Сейчас идёт завершающий этап приёмки, оформление технической документации и подготовка отчётности, — сообщил министр лесного хозяйства Башкортостана Марат Шарафутдинов.

Наибольшие объёмы восстановления леса пришлись на районы с активной лесозаготовкой: Учалинский, Нуримановский, Баймакский и Зилаирский.

Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан.

