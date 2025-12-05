-11 °С
5 Декабря , 18:49

В Башкирии прошли «День подписчика» и благотворительная акция

В магазине издательства «Китап» состоялся День подписчика. Любой желающий мог приобрести подписку на газеты и журналы, выпускаемые издательским домом «Республика Башкортостан», со скидкой. В рамках этого дня также действовала акция «Добрая подписка».

В Башкирии прошли «День подписчика» и благотворительная акция

В магазине «Китап» во второй раз прошло мероприятие «День подписчика» в рамках всероссийской декады льготной подписки. Акция проводилась во всех почтовых отделениях страны и республики, а локация книжного магазина была выбрана как культурное и литературное пространство, способствующее формированию читательской аудитории, поскольку любители газет и журналов часто становятся и читателями книг.

Подобные мероприятия носят выездной характер – издательский дом уже посещал Дюртюли и Гафурийский район, и остальные редакции регулярно выезжают в районы республики для проведения не только дней подписчика, но и концертов, творческих вечеров с главными редакторами для прямого общения с читателями.

Летом, когда акция впервые прошла в «Китапе», она вызвала большой интерес, и этот раз не стал исключением. В магазине собралось множество любителей книг. Одной из них стала Зульфия Ахмедьянова, которая оформила подписку на детский журнал «Акбузат» для девочки из Кигинского района, которая хочет читать это издание. 

Подробнее в "Молодёжной газете"

